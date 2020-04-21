央行融通貸款已受理9萬家中小企業　金額達18億元

▲ 央行總裁楊金龍 。（資料照／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行針對受到疫情衝擊的中小企業推出2000億轉融通貸款（A、B案），並於20日起加入小額營業人簡易貸款（C案），央行總裁楊金龍指出，截至昨（20）日為止，AB二案通過中小企業信保基金（信保）核保的金額約為18億、約有9萬家中小企業申請，至於C方案則因昨日才開始受理，近二日才會掌握數據。

行政院今天舉行「金融國家隊力挺台灣產業」記者會，行政院政委龔明鑫、中央銀行總裁楊金龍、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄與八大行庫代表出席。

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針對央行2000億融通額度的使用狀況，楊金龍指出，AB二案從4/1開始受理，因為遇到連假假期，銀行端從4/8開始向央行回報數據，截至20號為止，透過信保核保通過的金額差不多18億、家數約為9萬家中小企業申請。

至於針對小額營業人的C方案，因20日才開始受理申請，公股行庫昨天也開始承辦業務，正式數據這一、二天會掌握到央行。

另外，針對2000億轉融通額度是否能夠增加，楊金龍表示，紓困2.0也有計畫將2000億額度提高至4000億元，他強調，中央銀行資金融通有彈性，會視疫情發展情況檢討修正，若疫情越來越延長，央行都是會持續檢討，讓融通方案期限延長，相信信保也可以配合，不論金額、信保的保證，都可以再檢討。

楊金龍也呼籲銀行同業，不管是公股行庫或是民營銀行，要能充分發輝金融中介功能、善盡社會責任，呼籲銀行積極辦理2000億融通貸款，讓小規模營業人跟中小企業度過難關，協助國內經濟活動順利運作。