普丁：2月送給中國200萬個口罩　現在中國給了我們1.5億個

▲普丁召開視訊會議。（圖／路透）

實習記者崔子柔／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）20日就疫情問題與俄國政府官員及有關方面專家進行視訊會議，提到俄羅斯和其他國家合作抗疫時，普丁提到，「我們收到了中國經各種管道送來的1.5億個口罩、200萬套防護服」，並承諾會繼續保持合作關係。

根據俄羅斯通訊社報導，俄羅斯疫情近日正以單日新增4000~6000例新冠肺炎確診病例的速度發展，也正繼續加快國內生產醫療物資的速度，普丁表示，「3月初我們每天只能生產120萬個口罩，這個月底我們就能每天生產350萬個口罩，將來不久我們可以每天生展750萬個」。

普丁也提到和其他國家的合作，「我們的朋友（指中國）在2月時碰上困難，我們給他送了200萬個口罩，而現在我們收到了中國經各種管道送來的1.5億個口罩」，「我們自己的產量從3月中的每日6000套（防護服）增加到現在的2萬套，到5月份，我們將每天生產超過10萬套，另外還有200萬套從中國進口」。

俄羅斯目前已累計47,121例確診，今日也一口氣暴增6060例，突破該國單日最大的增幅紀錄，普丁強調，目前境內疫情高峰尚未到來，但政府進行了相關準備工作，以減緩疫情擴散速度。