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N號房嫌犯賣少女色情片賺千萬韓元「判1年徒刑」！　檢警追查其他罪嫌

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▲▼南韓N號房性剝削案嫌犯趙主彬（조주빈）。（圖／達志影像）

▲博士房主嫌趙主彬移送檢方。（圖／達志影像）

文／中央社首爾21日綜合外電報導

韓國N號房事件以匿名聊天室販賣、散播不法性剝削影片，其中一名化名Kelly的申姓嫌犯僅被判有期徒刑一年，引發熱議；檢警今天表示，正就申嫌其他罪嫌進行調查。

先前因涉嫌散布未成年人色情影片等罪嫌遭判一年有期徒刑的N號房相關嫌犯申某日前撤銷上訴，訴訟終結。不過，韓聯社報導，檢警等搜查機關今天表示，目前正針對申嫌其他罪嫌進行調查。

通訊軟體Telegram的匿名聊天室功能，先前爆出被利用作為販賣、流通不法色情影片的管道，其中涉及利用不法管道取得被害女性個資、以要脅拍攝性虐影片，以及內容包括兒童、未成年人的色情影片，又以名為「博士房」的聊天室流傳影片最駭人聽聞。

據韓聯社報導，化名godgod的網友開始創立以編號為名的這類聊天室，申嫌從去年8月開始接手聊天室約一個月時間，作為販賣、散布色情影片的管道。警方先前從申嫌家中搜出9萬多支內容包含兒童、未成年人的色情影片，申嫌涉嫌販賣其中2590多支影片。

申嫌先前在一審中被判處一年有期徒刑，並追討販賣色情影片不法所得2397萬韓元，申嫌就此提出上訴，但原先求處2年有期徒刑的檢方卻未提出上訴，意味申嫌不會在上訴審中遭處更重判決，甚至可能減刑。

檢警表示，除先前已經裁判的罪嫌，申嫌另涉嫌散布其他色情影片、拍攝性愛影片等，檢警正就與N號房事件的相關性、是否為共犯等部分進行追加調查，將就其他嫌疑起訴申嫌，求處相應刑罰。（譯者：廖禹揚／核稿：劉文瑜）

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