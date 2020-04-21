金融國家隊成形！勞工紓困貸款下周上路　免手續費、聯徵查詢費

▲金融國家隊陣容。（圖／記者姜國輝攝）

記者吳靜君／台北報導

配合新冠肺炎（COVID-19）疫情振興與紓困，台銀董事長、銀行公會理事長呂桔誠今（21）日表示，銀行配合辦理勞工紓困貸款，免手續費與聯徵查詢費，雖然大約可省300元，但是對於需要紓困的勞工，仍是有相當的幫助。

受到新冠肺炎疫情影響，使得國內許多勞動者工作受影響，進而影響日常生活；為此，勞動部將開辦勞工紓困貸款。勞動部目前勞工紓困貸款開辦時間尚未確定，不過會盡快，目前規劃最快4月27日可上路；且這次的紓困貸款不僅限於勞工，自營業者亦可申請，只要自營業者能夠舉證自己有工作，就可申請這次的勞工紓困貸款。

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呂桔誠今日參加行政院「金融國家隊力挺台灣產業」記者會並表示，銀行公會扮演政府與銀行間的溝通平台，對於政府的紓困政策積極參與，而近期銀行公會也已經通過，銀行協助勞工紓困貸款免聯徵查詢費，以勞工紓困貸款10萬元來說，可以省300元左右。

政務委員龔明鑫表示，除了銀行給勞工的紓困貸款手續費、聯徵查詢費由銀行和聯徵中心吸收之外；政府也形成共識，貸給小規模營業人50萬元、利率1%的部分手續費與管理費予以免除。

財政部長蘇建榮今日表示，公股銀行配合各部會紓困貸款與自辦紓困貸款，平均只有4.82天就可以核貸，比原先預期還要短；龔明鑫也表示，目前舊貸展延七、八天就可以完成、新增的紓困貸款也同樣七、八天就可以完成核貸。