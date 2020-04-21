CNN爆金正恩手術後病危　粉專列3點駁斥：大媒體採用自媒體假消息！

▲ 北韓領導人金正恩主持第七屆黨中央軍事委員會第三次擴大會議。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合報導

北韓領導人金正恩驚傳接受心血管手術後病危，正在搶救中，目前未獲證實，但中國官員及南韓青瓦台都否認此消息。臉書粉專「朝鮮經貿文化情報DPRK」也以3大重點指出，美媒的不實報導對金正恩大不敬。

《每日北韓》20日報導，金正恩12日接受心血管手術，術後狀況穩定。未料美國CNN於台灣時間21日早晨援引美國官員說法爆料，金正恩狀況危急，震驚國際。中國共產黨官員對此表示，據信金正恩病情不嚴重。南韓青瓦台也指出，沒有觀察到北韓任何異狀。

臉書粉專「朝鮮經貿文化情報DPRK」稍早發文指出，CNN報導來源為可監控金正恩健康狀況的「對朝鮮消息人士」。但領導人身體狀況為北韓最高機密，若非家人、親信或高級官員，應無從得知。但這名消息人士卻可任意窺知，甚至流傳至國外，令人難以相信。

另外，脫北者創辦的《每日北韓》過去就曾發出不少不利北韓的宣傳，後來都被證實為假消息。即便是CNN這樣的美國媒體，北韓相關新聞出錯率也不低。粉專指出，「這次的假消息之所以轟動，可以說是一家大媒體採用了一個自媒體的假消息，就是這麼回事。」

粉專最後提到，金正恩15日未出席祖父金日成冥誕的謁陵活動，讓反北韓的南韓及美國媒體見獵心喜，找到題材編故事，才產生這起可笑的新聞。

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