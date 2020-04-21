「食農新創國家隊」在找你！用創新科技帶動農業轉型

▲「好食好食基金會」第3 屆「好食好事加速器種子計畫」即日起開始招生。（圖／好食好食基金會提供）

記者邱倢芯／台北報導

受新冠肺炎影響，使得各國農業發展雪上加霜；「好食好食基金會」宣布第3 屆「好食好事加速器種子計畫」即日起開始招生，並自本屆開始，好食好事將引入種子基金，投資食加速的食農新創，歡迎具備食品、農業、科技、與生技等創新元素的食農新創團隊，報名加入食農新創國家隊培訓。

好食好食基金會指出，全球暖化導致極端氣候形成常態，食農產業的永續發展正面臨嚴峻的挑戰，台灣近五年農業損失就擴大到每年台幣 135 億元 ，今年全球性疫情更是雪上加霜，已對全世界糧食安全造成絕對性的影響，「食」、「農」問題絕對是接下來全球性的議題。

請繼續往下閱讀...

根據國際知名食農創投報告 AgFunder 指出，2018年全球對「農業科技」與「食品科技」新創的投資達到 169 億美元，總金額年增 43%，結合 AIoT 及 5G 的新興科技，智慧農業與創新飲食的多元服務型態與創新商業模式如雨後春筍般在全球發酵。

好食好事基金會指出，面對這波新冠肺炎疫情的衝擊與挑戰，食農新創業者更需調整營運體質及商業模式，才能逆勢成長，永續經營。「好食好事第三屆加速器種子計畫」即日起開始報名，並將於6月10日截止，凡是具有核心技術、商業模式、營運規模的「食農科技」、「食農生技」、「創新飲食」或「永續食農」新創團隊，都可報名參加甄選。

基金會盼透過加速器計畫及今年最新導入的種子基金，投資食農新創團隊進行跨界與科技合作，一同為台灣食農打造新戰力、成為食農新創國家隊。