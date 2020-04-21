43萬小老闆紓困貸款開辦　每人最高可貸50萬拚3天內核貸

▲行政院今天舉行「金融國家隊力挺台灣產業」記者會。（圖／記者姜國輝攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊國內經濟，政府陸續推出多項紓困及振興方案，金管會主委顧立雄今（21）日表示，銀行從20日起受理受疫情影響的小規模營業人的申貸案，以簡易評分表以取代財務報表及401報表，達到全面立即受理及3日核貸目的，初估43萬小規模營業人符合資格。

行政院今天舉行「金融國家隊力挺台灣產業」記者會，金管會主委顧立雄在會中表示，央行中小企業貸款轉融通共有3方案，首先是A方案，針對受疫情影響的中小企業，信保9成以上的新承作貸款，利率不超過1%，每戶最高200萬元。

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B方案則是由銀行徵提擔保品的新承作放款，年利率不超過1.5%，貸款額度最高為600萬元，無論是A或B方案，申請期限皆從4月1日起至12月31日，同時可搭配政府相關紓困振興貸款措施。

昨天開始申辦的C方案，也就是「小規模營業人簡易申貸方案」，顧立雄指出，這次對象限有稅籍登記且每月銷售額未達使用統一發票標準的營業人，可透過簡易信用評分表，只要分數達70分即可核准貸放，估算近50萬小規模營業人的85%（約43萬人）符合資格，預計3個工作天完成相關作業，達成快速核貸的目標。

顧立雄說，政院組成金融國家隊，針對受疫情影響的中小企業提供紓困振興方案，公股行庫相當幫忙，金管會也為央行轉融通方案，也就是央行提供0.25%做為資金成本，將授信備抵呆帳提存比率，由1%降至0.5%，希望對銀行有一定程度的誘因。