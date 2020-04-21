友達攜手錼創　開發高解析度柔性Micro LED顯示技術

▲友達攜手錼創開發高解析度柔性Micro LED顯示技術。（圖／友達提供）

記者姚惠茹／台北報導

友達（2409）今（21）日宣布，攜手錼創科技發表高解析度柔性Micro LED顯示技術，雙方各自發揮在面板與LED技術上的專長，共同開發出領先全球的9.4吋高解析度柔性Micro LED顯示器，具備全球最高228 PPI畫素密度，創新領先的技術實力再次刷新產業標準。

友達表示，雙方共同發表的9.4吋高解析度柔性Micro LED顯示器，採用LTPS背板驅動技術，使每個像素均可獨立驅動發光，以高速巨量移轉技術將多達550多萬顆小於30um 的Micro LED成功轉植到LTPS塑膠背板上，達到228 PPI之超高畫素密度。

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友達指出，該款先進的Micro LED顯示面板，可實現精細的高動態對比表現及高飽和的絢麗色彩，在高亮度下也具備高耐候特性，特別適用於講求信賴性與設計感的未來車載顯示器，其柔性高可撓曲的特點，適用於穿戴、消費等多元應用，為Micro LED顯示技術開創更多應用的可能性。

友達光電技術長廖唯倫博士表示，雙方在次世代Micro LED顯示科技持續領先業界，並樂見以精細畫質與柔性顯示為重點的合作成果，未來友達將會不斷地致力於新技術開發，作為奠定競爭優勢與贏得市場先機的成功基石，藉由新科技提供客戶創新的產品解決方案。

錼創科技執行長李允立博士表示，顯示技術有許多創新應用的可能，錼創相信透過Micro LED顯示技術，將擴展使用者對顯示技術的想像，這次雨友達共同開發出世界第一的高解析度柔性Micro LED顯示器，實現不受空間、角度限制，畫面真實呈現的使用體驗。