「發燒37度」病毒檢查卻是陰性　俄女隔天出院突然倒斃在長椅上

▲女子出院後身體突然不適，後來於長椅上身亡。（圖／翻攝自YouTube／Сочи Дэй）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯受新冠肺炎（COVlD-19）疫情影響，目前確診人數已達47,121人，其中405人身亡。莫斯科一名女子近來因為出現發燒症狀就醫，然而病毒檢查結果為陰性，醫生很快便讓她出院，沒想到她後來被人發現倒斃在家附近長椅上。

俄塔社(TASS)報導，居住在莫斯科市馬菲諾區(Marfino)的48歲女子楚科洛娃(Elena Chuklova)，17日因為身體虛弱以及發燒至37度等症狀，而被送至莫斯科市第52號醫院(Moscow City Clinical Hospital No. 52)接受檢測，醫生檢查發現肺功能沒有異常，且病毒檢測結果也是陰性，便於隔日讓她出院。

醫院表示，楚科洛娃出院時情況良好，能夠自行活動，所以選擇搭乘醫院所提供的小巴返家，然而快到家時她卻因為身體不舒服，在志工幫忙下先坐在家附近長椅休息，11分鐘後，雖然醫護人員立即趕到現場，卻發現她已經身亡。

衛生當局表時，楚科洛娃的死因為急性心臟衰竭，沒有任何新冠肺炎或是其他傳染病的跡象，目前已對事件進行內部調查，詳情仍待官方後續對外說明。

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