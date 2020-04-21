勞保局補貼3萬你申請了嗎？開辦兩天4.6萬件搶辦　詢問電話量暴增4倍

▲自營作業者補貼上路兩日累計申請數突破1.5萬。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照》）

記者陳心怡／台北報導

因應新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，勞動部要給自營作業者或無一定雇主的勞工，大手筆補貼每人3萬元，此方案昨（20）日開放申請，果然吸引民眾搶辦。勞保局表示，今（21）日共計有3萬410件申請案送來，合計開辦兩天申請數多達4萬6400件。

「這兩天電話接到手軟！」勞動部官員表示，詢問電話暴增，大概是平常的3-4倍，申請數量也是暴增，現正盡快審核，預估第一批申請人，也就是昨天一早就完成申請的，可以在明（22）日就順利領到錢，不過實際入帳時間還是得看銀行作業。

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勞動部指出，從即日起，凡是在3月31日前，已在職業工會參加勞工保險且在保中，投保薪資2萬4000元以下，及107年個人綜合所得未達課稅標準，符合以上三個資格即可提出申請。

要留意的是，民眾必須透過自己投保的職業工會，提出申請，舉例來說，如果是保母，就要向投保的職業工會申請；如果是其他行業，像是餐飲業，也得透過個別的工會提出申請，且勞保局受理申請時間只有1個月，4月20日開始到5月22日止。

換句話說，如果是有僱主的勞工或上班族，是不能提出申請的。這項紓困措施，是針對沒有僱主的勞工，或是自營業者，例如保母，才能申辦的。

提出申請方式為，備妥存摺封面影本及申請書後，向所投保的職業工會提出申請，勞動部就會進行審核，經審核通過後，7至14天內即會把3萬元補貼匯至帳戶。

這項方案昨天正式開放申請，馬上吸引大批民眾搶辦，據勞保局表示，共計有1萬5990件申請書。

勞保局透露，其實早在上周，陸續有職業工會詢問，詢問電話也大量增加，甚至備好申請書，才會在上路第一天就出現件數暴增。