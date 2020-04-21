1包巧克力只要3元！日「唐吉軻德」大放送...理由曝光網笑翻：太誠實

實習記者施怡妏／綜合報導

日本大型連鎖雜貨店「唐吉軻德」是許多遊客必逛的商店之一，不但商品種類多樣、價格低廉之，還常常有折扣優惠。日前有一位網友在推特上貼出商店內巧克力促銷的照片，只要日幣10元（約新台幣3元），折價的理由竟然是「難吃」（不味い），讓網友大笑「很誠實」。

日本網友@newflyingputten在推特上貼出照片，照片上的巧克力放在籃子裡，並掛著「壓倒的驚安」的牌子，也就是絕對便宜的意思，藉此吸引消費者的目光。但該網友兩天過後回到原商店，發現籃子裡的巧克力依然「滿滿滿」，完全沒有銷售的跡象。仔細一看售價的牌子，店家相當老實的在左下角寫下「難吃」（不味い）。

▲只要3元的巧克力，促銷了2天仍然沒人買。（圖／翻攝自twitter／@newflyingputten）

這款只要3元的巧克力，其實是日本的整人糖果，一包裡面有6個，有兩種口味，分別是芥末白巧克力和榴槤牛奶巧克力，都是非常特殊的味道。日本Youtuber中村愛チャンネル曾經嘗試食用，但實在受不了濃烈的味道，立刻就吐出來。

日本網友留言認同，「真的很難吃」，也大讚店家很誠實。照片被照片被分享到臉書社團「日台交流広場」，引起台灣網友好奇，「反而想試試看到底多難吃」、「這應該擺在整人用品區吧」、「看品名就覺得恐怖」。

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