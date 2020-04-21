怕傳染給家人「他霸佔樹屋」！需要東西時2招呼喚　兒子：每天想念一次

▲美國新冠肺炎確診數已超過79萬人。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

美國新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴重，累計超過79萬例確診、4.2萬人死亡。德州一名醫生在某間醫院急診室工作，每天要照顧確診病人的他也成為「高危險族群」，由於擔心回家後將病毒傳染給家人，他居住在家中後園給孩子玩耍的樹屋上，進行自我隔離。

綜合外媒報導，美國39歲的醫生巴恩斯（Jason Barnes）在德州聖體市（Corpus Christi）一間醫院的急診室工作，過去幾個月因新冠肺炎疫情大爆發，他和同事每天都在水深火熱的環境裡。

Novel hideaway: A Texas emergency room doctor is self-isolating in his kids' treehouse amid the coronavirus pandemic.https://t.co/BLcoHKgoG9 — The Associated Press (@AP) April 21, 2020

由於擔心將病毒傳染給家人，巴恩斯在家中後園的樹屋自我隔離，避免與家人直接接觸，到目前為止已經住了三個星期，當他需要東西時，會大聲呼喚孩子幫忙，或者走下樹屋，隔著後園的門叫喚孩子。



巴恩斯的兩個兒子一個6歲、一個9歲，他們心愛的樹屋被父親所霸佔了，在這段時間都不能上去玩，但他們也能理解這樣的情況。

巴恩斯也提到，兩個孩子非常想念樹屋，「他們也告訴我，每天都想念我一次。」