怕傳染給家人「他霸佔樹屋」！需要東西時2招呼喚　兒子：每天想念一次

▲美國新冠肺炎確診數已超過79萬人。(圖/路透)

記者康心禹/綜合報導

美國新冠肺炎(COVlD-19)疫情嚴重,累計超過79萬例確診、4.2萬人死亡。德州一名醫生在某間醫院急診室工作,每天要照顧確診病人的他也成為「高危險族群」,由於擔心回家後將病毒傳染給家人,他居住在家中後園給孩子玩耍的樹屋上,進行自我隔離。

綜合外媒報導,美國39歲的醫生巴恩斯(Jason Barnes)在德州聖體市(Corpus Christi)一間醫院的急診室工作,過去幾個月因新冠肺炎疫情大爆發,他和同事每天都在水深火熱的環境裡。

Novel hideaway: A Texas emergency room doctor is self-isolating in his kids' treehouse amid the coronavirus pandemic.https://t.co/BLcoHKgoG9