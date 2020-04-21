連2日新增破千！新加坡「今添1111確診」進逼萬人染疫　李顯龍將發表談話

▲新加坡20日增加的1426例個案中，有1369人是住在宿舍的外籍勞工。（圖／路透社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

新加坡21日再添1111例新冠肺炎（COVID-19）確診病例，境內感染者超過9千人，累計9125人染疫。當局表示，在1111起新增個案當中，有20人為新加坡公民及永久居留者，其餘大多數為住在宿舍的海外勞工。新加坡總理李顯龍稍早透過臉書證實，他將於當地下午5時發表全國性談話。

綜合海峽時報、亞洲新聞台報導，新加坡外籍勞工宿舍相關的群聚感染人數不斷上升，當地政府下令嚴格檢測，繼20日新增1426人染疫後，今日連續第2天單日新增破千，再添1111人確診，總感染人數突破9千大關。衛生部指出，相關調查正在進行當中，將於今晚發布進一步細節。

We are now 2 weeks into our circuit breaker. I will be giving an update on where we are now and what we need to do next at 5pm today. You can watch it ‘live’ on my FB Page (https://t.co/hiyZwcs2O7) or on free-to-air TV & radio. – LHL #SGUnited https://t.co/fzW6EwOUOY pic.twitter.com/KeLis3iscG — leehsienloong (@leehsienloong) April 21, 2020

現階段已確認至少有35個感染群與外籍勞工宿舍有關，其中最大的感染群為「榜鵝（Punggol）S11移工宿舍」，有1977名感染者與其有關，接著才是有540人確診的Sungei Tengah Lodge宿舍。目前已有19個宿舍被列為隔離區。

衛生部昨（20）表示，因為進行大量檢測，發現移工宿舍之中許多人感染新冠肺炎，「這些人並非新感染的個案，因為大多數的人都待在自己的房間內，是因為沒有通報生病的狀況；經過團隊所進行的病毒檢測，很多人的檢測結果呈現陽性。」

據了解，大多數確診的移工病情輕微，正在社區隔離機構或是普通病房接受醫療監測，並沒有入住加護病房的個案。