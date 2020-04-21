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3月外銷訂單逆勢衝破1.2兆元　經濟部分析三大原因報你知

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▲經濟部統計處公佈三月外銷訂單金額為402.6億美元，年增4.3％,，創歷年同月第三高紀錄。(圖／經濟部提供）

▲經濟部統計處公佈三月外銷訂單金額為402.6億美元，年增4.3％,，創歷年同月第三高紀錄。(圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

三月外銷訂單統計逆勢成長達到 1 兆 2 千億台幣，經濟部今（21）日分析三大原因，不僅挹注三月外銷訂單總額增長由負轉正，更推升電子、資通訊產品訂單金額，創下歷年同月新高。

經濟部分析，三月外銷訂單總額逆勢成長的主因包括：一、轉單效應；二、訂單遞延；三、遠距商機，讓台灣產業得以維持經濟生產，也讓原來預期會負成長的 三月外銷訂單，逆勢成長達到 1 兆 2 千億台幣，年增率 4.3%。

請繼續往下閱讀...

一、轉單效應：很多產業的國外競爭對手，因為疫情影響只好停工，而台灣因為守住疫情，維持產能，所以轉單轉到我們這裡，在國內繼續接單生產。

二、訂單遞延：原先 2 月受到疫情影響的訂單，並沒有消失，只是遞延到 3 月來下單。

三、遠距商機：疫情改變生活模式，像是遠距工作、線上教學需求興起，增加筆電、手機等電子產品使用，而台灣電子產品絕對有世界級的競爭力。

展望後市，經濟部表示，疫情快速蔓延全球，對生產、投資及終端產品需求造成影響，加上國際油價急遽下跌，全球經濟前景不確定性升高，恐持續抑低訂單成長動能，後續發展亟須密切關注。

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