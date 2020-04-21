房屋稅開徵囉！台北市稅額成長居六都之冠　增加近8億元

▲台北市房屋稅額增加最多。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

2020年房屋稅將在5月開徵，根據統計全國房屋稅開徵件數總計891.2萬件，稅額為792.84億元，跟2019年開徵件數879萬件、稅額792.84億元相比，今年開徵件數成長11.75萬件，成長率1.34%，稅額增加0.79億元，增長率0.1%。

六都當中，房屋開徵稅額占總稅額比率約八成，件數成長較多的是新北市，增加2.65萬件，比率為1.55%；稅額成長最多的是台北市，增加7.93億元，成長比率為5.44%。

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財政部表示，依據房屋稅條例規定，非自住的住家用房屋稅為1.5%到3.6%，地方政府可以視所有權持有的戶數定差別稅率；另外，私人醫院、診所及自由職業事務所用房屋稅率為3%到5%，各地方政府已配合修正其房屋稅徵收率；另外房屋作為自住使用者仍維持1.2%的稅率課徵。

財政部進一步表示，今年房屋稅課徵期間為去年的7月1日到今年的6月30日，全國自住房屋件數為695.25萬件，稅額305.01億元，占全國開徵件數及稅額比率分別為78.01%與38.47%。

非自住的房屋件數為71,80萬件，稅額為73.43億元，占全國開徵件數8.06%、稅額9.26%；人民團體等非住家、非營業用及私人醫院診所、自由職業事務所房屋件數合計124.15萬件，稅額414.4億元，占全國開徵戶數分別為13.93%，與52.27%。