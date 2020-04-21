　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

路透：俄羅斯要求產油商以2月為基準減產20%

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼美國封殺伊朗石油出口，導致國際油價上漲。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯能源部要求產油商削減產量。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

《路透社》引述消息人士表示，俄羅斯能源部已要求國內產油商削減原油產量，減產規模為 2 月平均水平的20%，以遵守OPEC+的減產協議。

石油輸出國家組織和其他產油國（OPEC+）日前同意在今年 5 月和 6 月減產每日 970 萬桶，以因應疫情危機所導致的供過於求，若再加上美國、挪威等其他非成員國，全球石油減產規模可能達到每日 2000 萬桶，相當於全球石油產量的五分之一。

請繼續往下閱讀...

根據OPEC+減產協議，若以每日 1100 萬桶為基準水平，自 5 月起，莫斯科必須每日減產 250 萬桶，且不包含凝析油（又稱天然氣油，指石油在高溫高壓情況下溶解在天然氣中的混合物，為氣態呈現）。消息人士稱，俄羅斯能源部上週要求國內產油商以 2 月產量水平為基準減產 19-20%。

此外，企業消息人士向《路透社》透露，OPEC+ 達成減產協議後，俄羅斯產油商已大幅修訂 5 月的石油出口計劃。

相關數據指出，本月截至目前，俄羅斯石油和天然氣凝析油產量為每日 1127 萬桶，微幅低於上月的平均水平的 1129 萬桶。

另外，《路透社》引述官方數據顯示，沙烏地阿拉伯2月原油出口量從1月的729.4萬桶/日小幅下滑0.2%至727.8萬桶/日。

沙國和石油輸出國組織（OPEC）其他成員國向聯合組織數據倡議（JODI）提供月度出口數據，該機構隨後在其網站上公佈這些數據。

JODI網站數據顯示，沙烏地阿拉伯2月石油產量為978.4萬桶/日，高於1月的974.8萬桶/日。沙國2月原油出口仍與去年12月OPEC和其他產油國達成的協議一致。

ET快訊
中職／向桃猿致歉！索沙認了故意丟郭嚴文：與捕手無關
台南新增1官兵確診「9處足跡」曝光！去過成大、百貨公司吃壽喜
《五燈獎》資深主持人病逝！搭檔忍痛證實
3階段「防社區傳染」方案「含封城規劃」　陳時中曝最新進度
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

央行融通貸款已受理9萬家中小企業　金額達18億元

金融國家隊成形！勞工紓困貸款下周上路　免手續費、聯徵查詢費

「食農新創國家隊」在找你！用創新科技帶動農業轉型

路透：俄羅斯要求產油商以2月為基準減產20%

43萬小老闆紓困貸款開辦　每人最高可貸50萬拚3天內核貸

友達攜手錼創　開發高解析度柔性Micro LED顯示技術

房屋稅開徵囉！台北市稅額成長居六都之冠　增加近8億元

3月外銷訂單逆勢衝破1.2兆元　經濟部分析三大原因報你知

華碩釋出「第11屆感動久久」宣傳片　徵件祭最高獎金10萬元

居家防疫也能做公益　刮刮樂「麻將賓果」瞇牌連線刮中頭獎200萬

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

陳大天爆抄襲IU《Palette》　鬆口道歉：確實有參考他作品

國防部證實磐石艦70人看診5人發燒　立委怒批輕忽「搞得全國雞飛狗跳」

臘腸8+9上身狂敲鐵碗「臉超怒」死亡凝視驚醒爸...網笑：耍流氓？

央行融通貸款已受理9萬家中小企業　金額達18億元

金融國家隊成形！勞工紓困貸款下周上路　免手續費、聯徵查詢費

「食農新創國家隊」在找你！用創新科技帶動農業轉型

路透：俄羅斯要求產油商以2月為基準減產20%

43萬小老闆紓困貸款開辦　每人最高可貸50萬拚3天內核貸

友達攜手錼創　開發高解析度柔性Micro LED顯示技術

房屋稅開徵囉！台北市稅額成長居六都之冠　增加近8億元

3月外銷訂單逆勢衝破1.2兆元　經濟部分析三大原因報你知

華碩釋出「第11屆感動久久」宣傳片　徵件祭最高獎金10萬元

居家防疫也能做公益　刮刮樂「麻將賓果」瞇牌連線刮中頭獎200萬

國軍「上摩鐵」曝光侵隱私？　丹妮婊姐讚爆「陳時中淡定回應」：他格局好大！

醫護iPhone SE購機再折2千！台灣大力挺防疫英雄

客運上口罩線斷了！他轉乘捷運超慌「手扶著給過嗎」　網激推2招神救援

英國死亡數破1.6萬！伊莉莎白女王「低調慶祝」94歲生日　連禮炮都不要

快訊／未落實口罩分配政策？國防部駁斥…還原真實發放狀況

假冒餐廳員工轟高市府防疫　業者：不是我員工！韓市府怒了最高罰300萬

世界冠軍Tom60229及20位國外好手大混戰　《爐石戰記》邀請賽22日凌晨開打

交通部「每月1萬元」薪資補貼入帳了！　遊覽車運將讚：不無小補

青瓦臺說金正恩身體健康OK　國會委員長：平壤封鎖...內部有異樣

生理期一直來「每天少量出血」…最後驗出癌症二期！她淚勸世：檢查別拖

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

財經熱門新聞

即／負油價來了　原油首次跌破0元

即／油價跌破5美元　盤中崩盤76％

勞工紓困貸款10萬元最快下週一上路！3年利息最多只收1,288元

驚見負油價！專家預估下周柴油零售價跌破14元大關

油價還在暴跌　崩超過40％破紀錄

全球製鞋龍頭「寶成」　擬實施無薪假

史上首見負油價「加油能退錢？」台灣中油回應了

一次看懂！「負油價」到底是怎麼一回事

一桶油價156元　比星巴克星冰樂還便宜

不敵疫情！傳全球鞋王寶成擬放無薪假

影／股市中想搶反彈？分析師：可留意這些低基期個股

小資理財　存好股讓資產翻倍

夏普口罩明開賣！每人限購1盒　50片要價840元

５月西德州原油期貨反彈大漲100%　油價由負轉正

更多熱門

相關新聞

國際原油期貨遊戲規則一次看懂！　分析師剖析四大產業受影響

國際原油期貨遊戲規則一次看懂！　分析師剖析四大產業受影響

美國西德州中質原油（WTI）周一價格跌破0美元、報每桶-37.63美元，成為史上首見，國泰證期顧問處吳佩奇協理表示，原油期貨價格出現負數，是短暫受到結算影響所造成的價差，結算仍以負數計算，也就是買的人賠更多、做空的人賺更多。

俄羅斯正妹泳將「乾泳」　秀超狂核心

俄羅斯正妹泳將「乾泳」　秀超狂核心

史上首見原油期價暴跌至負數　分析師驚呼：每個人都在賣出！

史上首見原油期價暴跌至負數　分析師驚呼：每個人都在賣出！

一次看懂！「負油價」到底是怎麼一回事

一次看懂！「負油價」到底是怎麼一回事

看不懂「負油價」情況　神人一句話解釋

看不懂「負油價」情況　神人一句話解釋

關鍵字：

俄羅斯原油OPEC減產協議

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

宥勝「全家居家隔離」！擠住露營車當遊民

螢火蟲、人肉滑水道！招待所恐怖玩法

台南女出現症狀　才知與確診者足跡重疊

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

早餐店嗆UberEats：嘴巴閉閉乖乖旁邊等　總公司開鍘

張愛雅神預言！　梁云菲熱戀金剛隔1個月分手

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

即／負油價來了　原油首次跌破0元

金正恩傳命危！心血管手術後狀況差

即／確診海軍急約會！黃偉哲驚曝：女友有可能確診

指揮中心3階段「防社區傳染」方案曝光

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

更多

最夯影音

更多
不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD
加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面