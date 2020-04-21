路透：俄羅斯要求產油商以2月為基準減產20%

▲俄羅斯能源部要求產油商削減產量。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

《路透社》引述消息人士表示，俄羅斯能源部已要求國內產油商削減原油產量，減產規模為 2 月平均水平的20%，以遵守OPEC+的減產協議。

石油輸出國家組織和其他產油國（OPEC+）日前同意在今年 5 月和 6 月減產每日 970 萬桶，以因應疫情危機所導致的供過於求，若再加上美國、挪威等其他非成員國，全球石油減產規模可能達到每日 2000 萬桶，相當於全球石油產量的五分之一。

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根據OPEC+減產協議，若以每日 1100 萬桶為基準水平，自 5 月起，莫斯科必須每日減產 250 萬桶，且不包含凝析油（又稱天然氣油，指石油在高溫高壓情況下溶解在天然氣中的混合物，為氣態呈現）。消息人士稱，俄羅斯能源部上週要求國內產油商以 2 月產量水平為基準減產 19-20%。

此外，企業消息人士向《路透社》透露，OPEC+ 達成減產協議後，俄羅斯產油商已大幅修訂 5 月的石油出口計劃。

相關數據指出，本月截至目前，俄羅斯石油和天然氣凝析油產量為每日 1127 萬桶，微幅低於上月的平均水平的 1129 萬桶。

另外，《路透社》引述官方數據顯示，沙烏地阿拉伯2月原油出口量從1月的729.4萬桶/日小幅下滑0.2%至727.8萬桶/日。

沙國和石油輸出國組織（OPEC）其他成員國向聯合組織數據倡議（JODI）提供月度出口數據，該機構隨後在其網站上公佈這些數據。

JODI網站數據顯示，沙烏地阿拉伯2月石油產量為978.4萬桶/日，高於1月的974.8萬桶/日。沙國2月原油出口仍與去年12月OPEC和其他產油國達成的協議一致。