華碩釋出「第11屆感動久久」宣傳片　徵件祭最高獎金10萬元

記者姚惠茹／台北報導

華碩文教基金會與公視共同主辦的「第11屆感動久久」今（21）日正式釋出徵件宣傳短片，由董事長施崇棠獨挑大樑參與宣傳短片的拍攝，除了宣傳短片之外，也邀請到知名網路人氣圖文作家「杰司，難搞」，以貼近年輕人的幽默溫暖筆觸，分享「感動久久」徵件訊息。

華碩表示，今年為了傳遞「感動久久」的核心精神，將當年度主題設定的傳統框架拋開，企圖打破限制與束縛，單純以「感動」為出發點，開放一個更寬廣的創意自主空間給青年學子們。

施崇棠表示，「走遍世界各地，覺得最美的還是台灣的人情味」，因為不論身處什麼地方，只要用心感受，就會發現許多好的故事，因此希望邀請更多年輕人一同投入影像創作，透過鏡頭紀錄感動，發掘屬於台灣的真善美。

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▲華碩「第11屆感動久久」校園短片徵選祭最高獎金10萬元。（圖／華碩提供）

華碩指出，擁有貼圖下載人次突破百萬的圖文作家「杰司，難搞」也加入這波徵件宣傳的行列，以獨有的畫風與精準的詞句對白，勾勒出能引起大眾共鳴的作品，像是先前一則談論憂鬱症的相關圖文，網友留言「這是最近這個話題中最觸動我的插畫」更顯示終於有人懂了這種無法說出的苦。

華碩進一步指出，粉絲透過「杰司，難搞」的創作得到力量，也得到滿滿的台灣人情味，所以「杰司，難搞」甚至遇過參展時同一個粉絲每天都來送小禮物和卡片，也有遇過去做指甲彩繪時，還把他畫的角色畫在指甲上的粉絲

關於創作訣竅，「杰司，難搞」表示，對創作者來說，找尋靈感沒有捷徑，唯有不斷觀察周遭的人事物，再經過自己的消化後才能有所得，而現今充滿著各式各樣的比賽，若學生們能在求學階段多方嘗試，找到自己的興趣，是非常幸福的事。

華碩強調，透過施崇棠與「杰司，難搞」的經驗出發，分享即便身處在步調如此繁忙的時代，只要靜下心來感受，感動其實無所不在，而「第11屆感動久久」徵件，影片徵選長度為99秒~3分鐘，首獎獎金10萬元，並設置最佳創意獎及最佳永續獎，獎金皆為5萬元，還有包含華碩特別獎、優選獎、佳作獎、最佳指導獎等獎項。