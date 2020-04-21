　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「核武狂人」微笑軟化形象　北韓領袖躍國際舞台…金正恩依然謎樣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 川金會,川金二會,川普,金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓領導人金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

北韓領導人金正恩驚傳心血管手術後病危，但消息隨即遭南韓官方與中方消息否認。從瘋狂核試與飛彈試射，到與美國總統川普平起平坐，外界對金正恩始終霧裡看花。

美國有線電視新聞網（CNN）引述美國官員稱華府正「監控情資」，說金正恩「手術後情況危急」。南韓青瓦台與中共中央對外聯絡部隨後都否認CNN報導，認為金正恩沒有病危，南韓甚至指連金正恩有沒有動手術都很難說。

金正恩在父親金正日2011年12月逝世後，接棒成為北韓第三代領導人。被外界視為核狂人的他，在2018年搖身一變成為當紅炸子雞，接連與中、美、南韓領導人舉行峰會，朝鮮半島局勢瞬間從前一年劍拔弩張，轉為雨過天青。

日本「共同社」報導，現年36歲的金正恩是金正日3個兒子中最小一位，曾到瑞士留學，也曾就讀北韓菁英教育體系的金日成軍事綜合大學。

金正恩的妻子為前歌手李雪主，南韓情報機構指出，兩人育有3個孩子。儘管對外界來說，金正恩生活像個謎，但2018年以來，他積極採取外交攻勢，試圖減輕國際對北韓的制裁，以政治家之姿周旋國際舞台。

▲▼川普、習近平、金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩與中國國家主席習近平見面。（圖／達志影像／美聯社）

2018年3月，金正恩突然造訪北京，與中國國家主席習近平見面，成為金正恩上台以來首度出訪；自此之後，一連串以金正恩為主角的外交大戲接連展開。

2018年4月，金正恩與大他30歲的南韓總統文在寅舉行峰會，是兩韓領導人自1953年韓戰結束以來第3度峰會；2個月後，金正恩接著與美國總統川普於新加坡舉行歷史性首次兩國元首高峰會。這些堪稱世紀峰會的畫面傳到全世界，金正恩的微笑似乎軟化了原本暴虐獨裁者的形象。

隔年2月，川金二會於越南河內登場，結果卻不如外界預期，雙方沒有簽署任何協定，且對破局原因各執一詞。同年6月，川普趁著訪問南韓期間，在板門店共同警備區域（JSA）內的軍事分界線與金正恩戲劇性握手相會，成為1953年7月韓戰停戰後，美國和北韓元首破天荒在板門店相會。

不過雖然川金歷經三次會面，但美國與朝鮮關係至今尚未出現重大實質突破。

▲▼川普、習近平、金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩與美國總統川普於在越南河內舉行川金二會。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，外交轉折出現之前，金正恩主導下的北韓曾進行一系列的核試及試射彈道飛彈，導致兩國關係惡化，川普與金正恩甚至互譏對方為「火箭人」與「老番顛」。

金正恩也有冷酷無情的一面。2017年，金正恩同父異母哥哥金正男，在馬來西亞吉隆坡國際機場遭到毒殺，北韓情報人員被視為是背後兇手。

在北韓對外釋出的照片中，經常可見金正恩手裡叼著菸。除菸不離手，金正恩還是個籃球迷，曾炫耀與前美國職籃NBA明星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）間的友誼。羅德曼曾多次造訪平壤，拜會金正恩。

如今新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，北韓多次重申境內未出現確診案例，但南韓媒體3月曾引述知情人士披露，北韓有人因違反隔離規定遭槍決。

北韓中央通信社（KCNA）日前報導，金正恩4月11日主持勞動黨中央政治局會議時，呼籲採取更有力的措施來對抗迅速擴散的COVID-19疫情，但並未提及境內是否出現任何感染病例。

根據KCNA公布照片，包括金正恩在內的所有與會者無人戴口罩，或採取梅花座方式保持安全社交距離。

►金正恩健康惡化全因「騎白馬登白頭山」！20幾歲患高血脂　還有脂肪肝腎衰竭
►金正恩傳病危！親妹金與正「權力排名衝前10」…創北韓紀錄　穩居決策團隊
►5年暴肥40kg！金正恩健康早出狀況　2年內神隱多次…走沒幾步就超喘

ET快訊
台南新增1官兵確診「9處足跡」曝光！去過成大、百貨公司吃壽喜
《五燈獎》資深主持人病逝！搭檔忍痛證實
3階段「防社區傳染」方案「含封城規劃」　陳時中曝最新進度
LIVE／磐石艦成防疫大破口！韓國瑜再開記者會：迫切需要中央
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

N號房嫌犯賣少女色情片賺千萬韓元「判1年徒刑」！　檢警追查其他罪嫌

台灣奪「2020全球新聞自由指數」第43名　RSF評：煽情、利益為主導

1包巧克力只要3元！日「唐吉軻德」大放送...理由曝光網笑翻：太誠實

「發燒37度」病毒檢查卻是陰性　俄女隔天出院突然倒斃在長椅上

南韓最年幼病例！出生27天女嬰染疫　病毒排出量達「成人100倍」

連2日新增破千！新加坡「今添1111確診」進逼萬人染疫　李顯龍將發表談話

「新加坡油王」興隆集團聲請破產　積欠38億美元私售擔保品

都是為了疫苗！白宮顧問：中國因「商業利益」隱瞞新冠肺炎數據

義大利5/4起「逐步解除封鎖」　新增病例急降至2556創新低！

黑人死亡率是白人2倍？　她發文曝：呼吸器太少就忽視黑人

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

陳大天爆抄襲IU《Palette》　鬆口道歉：確實有參考他作品

國防部證實磐石艦70人看診5人發燒　立委怒批輕忽「搞得全國雞飛狗跳」

臘腸8+9上身狂敲鐵碗「臉超怒」死亡凝視驚醒爸...網笑：耍流氓？

N號房嫌犯賣少女色情片賺千萬韓元「判1年徒刑」！　檢警追查其他罪嫌

台灣奪「2020全球新聞自由指數」第43名　RSF評：煽情、利益為主導

1包巧克力只要3元！日「唐吉軻德」大放送...理由曝光網笑翻：太誠實

「發燒37度」病毒檢查卻是陰性　俄女隔天出院突然倒斃在長椅上

南韓最年幼病例！出生27天女嬰染疫　病毒排出量達「成人100倍」

連2日新增破千！新加坡「今添1111確診」進逼萬人染疫　李顯龍將發表談話

「新加坡油王」興隆集團聲請破產　積欠38億美元私售擔保品

都是為了疫苗！白宮顧問：中國因「商業利益」隱瞞新冠肺炎數據

義大利5/4起「逐步解除封鎖」　新增病例急降至2556創新低！

黑人死亡率是白人2倍？　她發文曝：呼吸器太少就忽視黑人

中職／向桃猿致歉　索沙坦言故意丟郭嚴文 ：與捕手無關

統測、會考開冷氣開窗　國中會考不考英聽測驗

台南增1海軍確診！市府公布足跡「9地點1莒光號」…曾赴成大、南紡夢時代

盜俊男美女照邀約投資「NBDC幣」　200人被騙損失上億

民進黨籲「港府勿與民為敵」　朱鳳蓮：政治操弄香港事務不得人心

專挑貴的吃！「筋肉袋鼠汪」咬一口＄4500飛了　網驚：胃口真好

央行融通貸款已受理9萬家中小企業　金額達18億元

T-Mac「以球員角度」建議NBA取消本季　復賽準備工作複雜、狀況難調整

應戰五一連假！指揮中心祭人流管制：盼地方政府配合落實

N號房嫌犯賣少女色情片賺千萬韓元「判1年徒刑」！　檢警追查其他罪嫌

19歲宅男沒碰過女生胸部　見女看護起色心…熊抱摸乳逃逸

國際熱門新聞

金正恩傳命危！心血管手術後狀況差

5年暴肥40kg　金正恩健康早出狀況

譚德塞：第一份疫情通報來自武漢

譚德塞「WHO首日就發警告」112天還原打臉

星總理夫人何晶發文：嘻嘻！嘻嘻嘻

路邊倒地亡確診！日增11怪異病例

金正恩騎白馬登山後健康急速惡化

5000年前阿育吠陀文竟出現新冠病毒　揭古老治癒法

迪士尼：10萬員工即日起放無薪假

原油跌破0美元「史上首次」！道瓊暴跌近600點

大公司搶紓困　知名漢堡歸還3億貸款

毛！他獨在家亂舞　樓梯暗處「探出白頭」秒縮回

高球巨乳正妹抱怨　男人只想一桿進洞

新冠肺炎深入鼻腔採檢　恐怖畫面曝

更多熱門

相關新聞

金正恩傳命危！黃創夏曝「這理由」：一定要平安阿

金正恩傳命危！黃創夏曝「這理由」：一定要平安阿

北韓領導人金正恩多日未公開露面，連15日重要的「太陽節」都缺席，美國CNN報導，金正恩接受心血管手術，但術後狀況並不樂觀，傳出命危消息，但卻沒有可靠的來源證實此消息。對此，資深媒體人黃創夏在臉書上幽默表示，千萬要平安，並強調不必「保重」而是該減重。

中國共產黨官員：金正恩病情不嚴重

中國共產黨官員：金正恩病情不嚴重

金正恩騎白馬登山後健康急速惡化

金正恩騎白馬登山後健康急速惡化

金正恩親妹　金與正權力排名衝前10

金正恩親妹　金與正權力排名衝前10

5年暴肥40kg　金正恩健康早出狀況

5年暴肥40kg　金正恩健康早出狀況

關鍵字：

北韓金正恩北韓領導人日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

宥勝「全家居家隔離」！擠住露營車當遊民

螢火蟲、人肉滑水道！招待所恐怖玩法

台南女出現症狀　才知與確診者足跡重疊

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

早餐店嗆UberEats：嘴巴閉閉乖乖旁邊等　總公司開鍘

張愛雅神預言！　梁云菲熱戀金剛隔1個月分手

即／負油價來了　原油首次跌破0元

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

金正恩傳命危！心血管手術後狀況差

即／確診海軍急約會！黃偉哲驚曝：女友有可能確診

指揮中心3階段「防社區傳染」方案曝光

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑

租屋遇張淑晶　女房客賠8.7萬元

更多

最夯影音

更多
不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD
加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面