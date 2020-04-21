義大利5/4起「逐步解除封鎖」　新增病例急降至2556創新低！

▲義大利新冠肺炎疫情漸露曙光，總理宣布預計5月4日起逐步解除封鎖。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

義大利21日新增454人感染新冠肺炎死亡，比前一天略高，但新增病例2,256起，是3月10日以來最低點，確診後仍在治療的病例數也下降，疫情漸露曙光。總理孔蒂（Giuseppe Conte）於21日宣布，預計5月4日起在全國範圍鬆綁封鎖禁令。

綜合BBC、《路透社》報導，義大利緊急民防部表示，21日新增454起死亡病例，比前一天的433例略高，但新增確診2,256人，與前一天的3,047例相比大幅下降，也是3月10日以來的最低點。此外，截至20日有108,237例在醫院或家中休養、等待康復，比前一天減少20人，雖然降幅微小，但被當局視為具有象徵性的「積極發展」。

▲義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）透露，全國預計5月4日起逐步解除封鎖。（圖／路透）



孔蒂21日透露，依據目前疫情「合理預測」，義大利將可於5月4日起逐步解除封鎖，政府正與各界專家積極合作，協調如何實施所謂的「第二階段」計畫，詳細內容本周就會宣布，且預計在全國範圍實施，並將地區差異納入考量。

孔蒂說，「我希望可以說，讓我們現在或明天早上就重啟一切……但這種決定是很不負責任的，會讓感染曲線以一種無法控制的方式上升，也將使得我們目前為止所做的努力化為烏有。」

義大利區域公衛觀察站20日根據目前疫情趨勢預測，全國20個大區中，巴西利卡塔（Basilicata）和翁布里亞（Umbria）在4月底時將不會再出現新病例，至於疫情重災區、北部的倫巴底（Lombardy）大區則必須等到6月底才可能不再通報確診。

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