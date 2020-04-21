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居家防疫也能做公益　刮刮樂「麻將賓果」瞇牌連線刮中頭獎200萬

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▲▼台灣彩券公司今天發行「麻將賓果」刮刮樂，總獎金超過6億元。（圖／台灣彩券公司提供）

▲台灣彩券公司今天發行「麻將賓果」刮刮樂，總獎金超過6億元。（圖／台灣彩券公司提供）

記者紀佳妘／台北報導

全民拚防疫，各種管制措施陸續施行，民眾喜愛逛的夜市也開始進行人流管制，台灣彩券公司今（21）日發行刮刮樂「麻將賓果」，平均中獎率逾3成，每張售價200元，頭獎200萬元共有4個，超過17萬個1,000元（含）以上的獎項，總獎項超過166萬個，總獎金逾6億元。

「麻將賓果」是一款益智延長型玩法的刮刮樂，結合「麻將」瞇牌慢慢刮、慢慢對及「賓果」號碼連線拼獎金共2大特性。台彩表示，2018年首次上市就受到不少民眾喜愛，今年發行適逢全民拼防疫時期，希望能為喜愛益智延長型玩法的消費者提供防疫期間少出門、待在家的最佳消遣，娛樂之餘還能兼顧公益。

請繼續往下閱讀...

台彩指出，該款遊戲概念源自於台灣夜市小攤所流行的「麻將賓果」遊戲，以熟悉的麻將牌做為「賓果區」連線中獎的符號。至於遊戲玩法，只要「您的麻將牌」（共有21個麻將牌符號）出現在「賓果區」中，且有任5個麻將牌符號連成一條線（直線、橫線或對角線），即為連線成功，可依連線成功數得到其對應的獎金。

刮刮樂「麻將賓果」每張售價200元，「麻將賓果」共有4個頭獎200萬元，超過17萬個1,000元（含）以上的獎項，總獎項超過166萬個，總獎金逾6億元，總中獎率32.55%，讓民眾宅在家防疫也能體驗逛夜市玩遊戲的趣味，一解為了防疫減少外出的鬱悶。

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