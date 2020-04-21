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史上首見負油價「加油能退錢？」台灣中油回應了

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▲國際油價首見「負油價」，台灣中油今（21）日回應表示，國內汽柴油零售價除了原油價格，還包括運費、稅費及銷售成本，加油還是要付錢。（圖／記者姜國輝攝）

▲國際油價首見「負油價」，台灣中油今（21）日回應表示，國內汽柴油零售價除了原油價格，還包括運費、稅費及銷售成本，加油還是要付錢。（圖／記者姜國輝攝）

記者林淑慧／台北報導

紐約西德州5月交割價跌至每桶負37.63美元，為史上第一次見到負油價，網友熱議下周油價是否會再降價？難道加油還能退錢嗎？台灣中油今（21）日回應表示，負油價是不正常現象，國內汽柴油零售價除了原油價格，還包括運費、稅費及銷售成本，加油還是要付錢。

國際基準布蘭特原油6月期油下跌8.9％至每桶25.58美元，而紐約商品交易所西德州中級原油5月交割價盤面下跌55.90美元、跌幅高達305.97%，來到每桶負37.63美元，為歷史首見負油價。

請繼續往下閱讀...

負油價消息一出，震撼全球市場，也引發網友熱烈討論，台灣中油回應表示，全球油品交易多以合約價格來進行買賣，為維持油品來源、品質與價格穩定，合約多採取長期、短期合約的組合，不會在油市買賣現貨，因此油商不大可能買到負數價格的油品。　

另外，中油指出，國內汽柴油零售價格的計算，除了原油交易價格外，還包括離岸價FOB、運費、本地煉製成本，以及石油基金、土污費、空污費、貨物稅等相關稅費，加上油商自身的銷售成本，零售價不可能是0元，更別說是負數價格了。

油價專家預估下周國內汽柴油零售價格可望再度調降，其中柴油每公升擬降0.1元，每公升零售價將跌破14元大關。台灣中油表示，本周國內汽、柴油零售價格每公升約各調降0.9元及1元，實際調整金額請詳見本周日中午台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

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