「新加坡油王」興隆集團聲請破產　積欠38億美元私售擔保品

▲原油期貨價格暴跌至史上首見負值。（圖／路透）

實習記者崔子柔／綜合報導

新加坡興隆集團（Hin Leong Trading）是亞洲最大的原油交易商之一，目前因油價崩盤、銀行信貸緊縮等原因，已向法院申請破產保護，據了解，興隆共積欠23家銀行38.5億美元（約1158億台幣），私下默默將擔保品售出，還隱瞞過去數年約8億美元的期貨交易虧損。

綜合外媒報導，興隆集團創辦人林恩強（Lim Oon Kuin）有「新加坡油王」的傳奇稱號，他的法院書面證詞指出，公司截至去年10月申報營業年度淨利7820萬美元，但其實過去幾年都沒有獲利，再受今年前3個月油價崩盤、銀行信貸緊縮、興隆遭到融資追繳，導致公司現金儲備「嚴重耗盡」。

林恩強也提到，「這些年來公司期貨損失約達8億美元，這些數據未反應在財報上，我指示金融部門準備沒有虧損的帳務紀錄，並告訴他們，如果有問題，我會負責。」

▲國際專家分析，未來國際原油期貨交易情勢，市場力量將造成進一步的痛苦，直到跌到谷底。（圖／路透社）

消息人士指出，林恩強的獨子林志明（Lim Oon Kuin）表示，興隆以煉製油品作保向銀行貸款，之後卻默默將擔保品出售，公司持有的原油庫存與抵押給銀行的庫存出現巨大落差，由於擔保品不復存在，貸款給興隆的銀行可能產生重大虧損。

匯豐（HSBC）對興隆曝險最大、達6億美元，其次是荷蘭銀行（ABN Amro）為3 億美元。星展（DBS Group）、華僑銀行（OCBC Bank）、大華銀行（United Overseas Bank）則合計約曝險 6.8 億美元。法院將決定是否准予興隆6個月的債務還款延期。

新加坡是亞洲最大的石油貿易中心，興隆集團1998年通過一艘價值1.2億美元的「EllenMasek」號中東油輪一次性購入46萬噸柴油，奠定興隆在新加坡柴油貿易市場上的霸主地位，成為本土最大的私營船主和私人石油貿易商。亞洲燃料油商間曾流傳一種說法，「若要在新加坡買賣燃料油，即便你有再多的錢也要林恩強點頭示意『OK』。」