德國開始部分解封！梅克爾警告：若鬆懈「二度封城不可避免」

▲德國總理梅克爾。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情肆虐，德國在實施一個月的封城和社交禁令等防疫措施後，從20日開始局部解封，允許面積800平方公尺以內的商舖重新營業。對此，總理梅克爾呼籲，民眾和各州政府須繼續對疫情保持高度警惕，否則「二次封城將不可避免」。

綜合外媒報導，德國的社交禁令等措施自3月16日實施，截止20日為止，德國累計確診數達到147,065例，其中4,862死亡，近一周以來，每日新增病例數較4月初明顯下降。

▲德國新冠肺炎疫情趨於緩和。（圖／路透）

由於疫情趨於緩和，德國從20日開始16個邦逐部解封，允許800平方公尺以下的商舖重新營業，包括小型商店、書店、汽車展示場、腳踏車店等皆獲准營業，不過在進入店家之前，民眾還是需要戴上口罩。

總理梅克爾（Angela Merkel）呼籲，民眾和各州政府必須持續對疫情保持高度警惕，解封必須採取分階段步驟、慢速和審慎的方式，若不慎將令疫情故態復萌，第二次實施封城將不可避免。

梅克爾還表示，德國當前防疫形勢仍如履薄冰，基本傳染數一旦再度上漲，德國的醫療體系就將面臨超載的風險，當前必須在確保不出現上述情形的情況下逐步解封。