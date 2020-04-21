葡萄王生技心繫台灣疫情　捐增機能飲料為防疫前線加油

▲左起為葡糖王生技董事長曾盛麟、桃園市長鄭文燦。（圖／葡萄王提供）

記者姚惠茹／台北報導

葡萄王生技（1707）今（21）日表示，心繫台灣疫情，第一時間即提供一線防疫人員生技營養品，並在4月初擴大捐贈機能飲料給全台疫情較嚴峻的重度收治醫院，包含16間醫學中心及15間區域醫院，同時提供機能飲料給居家檢疫及隔離民眾健康補給。

葡萄王表示，台灣在新冠肺炎防疫成效卓越並獲得國際間肯定，成功抗疫有賴指揮中心團隊及前線醫護人員共同努力，因此第一時間即提供一線防疫人員生技營養品，成為防疫前線的後盾，而內部也推動超前部署防疫措施，為員工打造安心安全工作環境，盼用己力為台灣打氣。

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葡萄王指出，為感謝第一線防疫人員日以繼夜的付出及守護全民健康，在疫情開始即提供市值超過100萬元，總計4800瓶的葡眾樟芝益菌絲體生技營養品，並陸續提供6000瓶全國第一支抗疲勞認證的黃金康貝特能量飲料給全台北中南的重點防疫醫院。

葡萄王進一步指出，配合地方政府居家檢疫及隔離政策，同時捐贈4800瓶Power BOMB爆能能量飲料作為桃園市政府第一線防疫人員物資，希望透過營養品補給品與能量飲料與為防疫前線人員與醫護補充能量、提振精神。

葡萄王生技董事長曾盛麟表示，目前疫情擴及全球，台灣防疫能如此成功仰賴醫護人員的努力，希望所有醫護與前線人員在繁忙之餘更要照顧自己的健康，葡萄王提供營養品與能量飲料，期盼藉此照顧前線人員的健康與體力，讓葡萄王成為防疫最堅強的後盾。

葡萄王強調，開工當日即成立防疫小組，「超前部署」施制定四級別應變計劃，確保公司營運三要素「人」、「產品的生產」及「產品的移動」，包含提高原物料及產品的安全庫存、出入人員管制措施、員工健康打卡、公司電梯分流、異地/遠距上班等，確保符合防疫標準來進行正常運作。