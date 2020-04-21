金正恩傳病危搶救中！中國共產黨官員稱「不嚴重」　南韓：他正常活動

▲ 金正恩視察部隊農場。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓領導人金正恩有高血壓、糖尿病等慢性病，21日驚傳接受心血管手術後生命垂危，引起各界高度關注，但目前未獲證實。《路透社》則援引中國官員說法指出，金正恩病情不嚴重。

《路透社》稍早指出，輿論報導金正恩的健康狀況後，中國共產黨中央對外聯絡部一名官員21日向該報透露，金正恩的病情據信並不嚴重。中共中央對外聯絡部是中國與北韓聯絡的主要管道，但考慮到此事的敏感性，這名官員拒絕透露姓名。

脫北者經營的南韓媒體《每日北韓》20日援引北韓消息人士說法報導，金正恩12日接受心血管手術，目前持續接受治療。平壤最高明的醫師一度因此全被召往專為金氏家族服務的「香山診療所」，但在金正恩狀況穩定後，已經陸續回到平壤的工作崗位。

然而，美國CNN於台灣時間今（21日）晨報導，美國知情官員透露，金正恩術後狀況危急，正在搶救中，震驚國際。南韓青瓦台發言人稍早則回應，目前未觀測到北韓內部發生異常狀況；針對金正恩的健康狀況，並無相關事項需要報告。

青瓦台一名高層則向南韓《韓聯社》透露，目前所知的消息指出，金正恩不在平壤，而是和親信一同待在其他地區，但非《每日北韓》所指的妙香山，也沒有掌握到任何證明他健康狀況不佳的異常動向，勞動黨、軍方及內閣也沒有緊急行動，判斷金正恩正常活動。

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