嚴打瘋狂炒房！　深圳市開第一槍...嚴禁房抵貸「違規入樓市」

▲大陸嚴打房抵貸，具有指標性的深圳市開出第一槍，嚴打炒房。（示意圖／翻攝 百度百科）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）衝擊大陸市場，最快復甦就是房地產。近日，大陸人行下調LPR利率，其中，被視為房市利率的5年期以上貸款市場報價利率（LPR）為4.65%，創下近30年來最低水準。降息對於樓市是大利多，但大陸中國人民銀行深圳市中心支行緊急發布《關於房抵經營貸資金違規流入房地產市場情況的緊急自查通知》，要求深圳各商業銀行閃電徹查，「嚴禁房抵押貸資金，違規流入樓市」。

根據大陸澎湃新聞指出，房抵押貸資金，也被稱為「房抵貸，」借款人以自然人名下的房產做抵押，向銀行申請一次性或迴圈使用的消費或者經營用途的貸款。今年大陸的銀行為了扶持中小微企業，將房抵貸利率降至4％左右，堪稱史上最低，執行層面上，不少資金被挪用到樓市，導致某些地區的樓市異動。

▲大陸要止停瘋狂炒樓市場現象。(圖／《新華社》授權《ETtoday新聞雲》使用)

該報導指出，深圳市開出第一槍，源自深圳灣、前海的豪宅又傳出秒殺銷售，一些熱點樓盤曝出百萬人民幣茶水費的傳聞。加上大陸國家統計局最新發佈的3月份資料，深圳一、二手房領漲一線城市，完全牴觸大陸中共中央總書記習近平17日主持政治局會議，所強調的「房子是用來住，不是用來炒的。」因此，外界開始把箭靶指向全大陸「具有指標性意義的深圳樓市」。

果然，深圳立刻宣布嚴打炒房，緊急發布《關於房抵經營貸資金違規流入房地產市場情況的緊急自查通知》，嚴格要求各商業銀行，對今年以來新發放的房抵經營貸（含借款人為企業或個人）情況立刻調查，包括貸前、貸中、貸後等其它情況。

▲大陸政府明確傳遞訊息，降息給實體經濟解困，不是給有心人士去炒房。（示意圖／翻攝 百度百科）

外界分析認為，深圳樓市近兩個月的火熱，是虛假的火熱，房抵貸違規入市被認為是一枚煙幕彈。由於，房抵貸的資金成本較低，一旦大規模進入樓市，很可能造成不良影響。因此，大陸央行要求深圳各銀行閃電自查這類貸款，嚴打炒房客，釋放出來的信號十分明顯，「降息是為了給實體經濟解困，不是給有心人士去炒房子。」同時警惕其他房市過熱的城市。

接受澎湃新聞訪問的大陸易居研究院智庫中心研究總監嚴躍也指出，未來，需要注意一些潛在的風險。近期商業銀行貸款相對積極，但更偏好投向房地產。不過，出現一些小額貸款違規進入房地產，或者經營貸款違規進入房地產的現象，「預計後續嚴查違規資金，進入房地產將成為常態。」