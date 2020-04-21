最新iPhone SE傳要在巴西組裝　鴻海聖保羅州廠區也參與

▲富士康。（圖／路透）

記者姚惠茹／台北報導

新款iPhone SE即將在24日上市，根據外媒引述巴西官方文件報導，蘋果有計劃要在巴西建立新款iPhone SE的組裝生產線，而鴻海（2317）位在巴西的聖保羅州廠區就是主要生產據點，對此，鴻海表示，公司一向不評論任何有關既有及潛在客戶、產品與供應鏈夥伴的市場傳言。

根據科技網站9To5Mac報導，蘋果上週推出的新款iPhone SE，即將在全球超過40個國家和地區開賣，雖然巴西未列入首波開賣國家名單，不過預期未來幾週內就會在巴西開賣新款iPhone SE，並發現蘋果有計劃要在巴西組裝新款iPhone SE。

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當蘋果宣布推出新款iPhone SE時，巴西蘋果官網就顯示一些iPhone圖片，而手機背面刻有「IndústriaBrasileira」，代表著Brazilian Industry（巴西工業）的意思，通常意味著產品在當地生產或組裝，不過目前蘋果已刪除相關圖片。

根據巴西國家通訊管理局ANATEL的公開文件中，證實新款iPhone SE規劃在巴西組裝的消息，並引述ANATEL文件指出，鴻海在巴西的據點將成為組裝新款iPhone SE的製造基地之一，其地點位在巴西聖保羅州的朱恩狄艾市（Jundiai）廠區。

其實這並不是iPhone首次在巴西組裝，蘋果先前就有透過鴻海巴西廠組裝iPhone XR，以降低當地市場的價格，主要就是因為巴西政府對消費性電子設有高額關稅，所以鴻海在巴西設廠已久，而新款iPhone SE被認定是入門款手機，所以蘋果採取相同作法。

根據蘋果去年3月公布的供應鏈名單，中國大陸之外，鴻海組裝蘋果產品的地點，涵蓋巴西聖保羅（Sao Paulo）和美國德州Fort Worth、越南北江（Bac Giang）台灣台南，以及南印度的坦米爾那都省（Tamil Nadu）。

印度媒體網站ET Telecom.com先前引述知情人士報導，蘋果有意將印度打造成全球製造樞紐，因此蘋果也透過鴻海在印度清奈（Chennai）附近的廠區，製造量產iPhone XR產品，所以日本媒體先前預期，鴻海也有可能在印度生產組裝新款iPhone SE。