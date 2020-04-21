勞工紓困貸款10萬元最快下週一上路！3年利息最多只收1,288元　自營業者亦可申請

▲受到肺炎疫情影響，國內許多勞工工作受影響。（圖／記者李毓康攝）

記者邱倢芯／台北報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，使得國內許多勞動者工作受影響，進而影響日常生活；為此，勞動部將開辦勞工紓困貸款，勞動部勞動福祉司司長孫碧霞指出，目前勞工紓困貸款開辦時間尚未確定，不過會盡快，目前規劃最快4/27可上路；且這次的紓困貸款不僅限於勞工，自營業者亦可申請，只要自營業者能夠舉證自己有工作，就可申請這次的勞工紓困貸款。

孫碧霞表示，因為勞工紓困貸款需要聯合超過二十家的銀行業者，為了統一作業，因此現在都還在與銀行細談相關細節，希望能以更為簡便的方式讓需要的人申請貸款。

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如果是一般的勞工朋友因為都有投保勞保，因此可以快速的申請貸款；不過若是自營業者，也只要提出如存摺明細證明的工作收入證明，或者是能夠舉證自己有在接單工作，亦可申請紓困貸款。

據了解，這次因應疫情所推出的勞工紓困貸款，一人一次最多可貸10萬元，未來分3年來攤還貸款；因為是因應疫情所推出，利率僅有1.845%，且勞動部將補貼第一年所有的利息，申請貸款的勞工朋友自第7個月開始攤還本金，第13個月至第36個月攤還本金加利息。《ETtoday新聞雲》記者使用銀行線上貸款試算網頁試算，換算下來，3年利息最多1,288元。

勞工紓困貸款利率聽來相當優惠，但沒有投保勞保的自營業者，例如是跟職業工會投保的保母、家庭加工的民眾等等，可能會擔心自己無法申請。對此，勞動部長許銘春先前在接受媒體訪問時也坦承，這次的勞工低利紓困貸款，主要是針對經濟上有需求的勞工提供協助，其他無一定雇主的勞工，想要貸款的話，就比較困難。

不過，依照勞動部勞動福祉司司長孫碧霞的最新說法，只要自營業者能夠舉證自己有工作，就可申請這次的勞工紓困貸款。