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經濟救命丹！公股銀紓困貸款核准率逾5成　台企銀領先群雄

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▲▼台企銀總部。（圖／記者吳靜君攝）

▲台企銀總部。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊經濟，政府紓困配合各部會紓困貸款，以及自辦紓困貸款包含企業戶、個人戶等，根據財政部統計，各部會紓困與公股銀自辦紓困申請件數已經破8000件，申請金額也超過1500億元，目前核准率超過五成，其中核准戶數與金額最多者是台企銀，合庫銀行的核准金額則居第2。

財政部公布九大公股公股銀行包含台銀、土銀、輸出入銀行、兆豐銀、第一銀、華南銀、合庫、彰化銀行及台企銀配合各部會紓困貸款以及自辦紓困貸款包含企業與個人的情形。根據財政部統計截至4月15日止，各公股銀受理紓困件數已經達8670件，申請金額為1586億元；而獲得核准的已經達到5921件，核准金額已經達到809億元，案件核准比率達68%、核准金額比率為51%。

請繼續往下閱讀...

根據財政部統計資料顯示，九大公股銀行配合紓困與自辦紓困情形，就申請方面，合庫銀行受理件數與受理金額最多，為1496件，金額為283億元；其次是一銀，申請件數為1128件，申請金額達275億元；土銀居第三，申請件數有1414件，金額有234億元。

不過，台企銀的申請件數1956件，在申請件數上居第一名的地位，申請金額為232億元，居第四名。

但是在核准金額上，台企銀領先其他公股銀行，核准件數達1361件，金額達到139億元；其次是合庫銀行，核准件數為938件，核准金額為134億元；兆豐銀在核准件數上較少，僅只有139件，但是核准金額有118億元居第三。一銀的核准件數達818件，核准金額117億元緊追在後。

▲▼台企銀,紓困專區。（圖／台企銀提供）

▲台企銀紓困專區。（圖／台企銀提供）

小規模營業人紓困貸款　台企銀核准破千萬元

除了各部會和銀行自辦之外，因應疫情，政府力挺小老闆、小頭家，只要小規模營業人貸款金額在50萬元以下，就採用簡易信用評分表，利率為1%。小規模營業人紓困貸款開辦不到36小時，台企銀表示完成撥貸手續，將全台第一筆小規模營業人專案紓困金交到客戶手中。

首筆撥款的對象為南部一家咖啡簡餐店，因受新冠肺炎疫情影響，衝擊營運，台企銀得知狀況後，積極協助客戶準備簡易資料，從速審核撥款；貸款申請人涵蓋早餐店、手搖飲料店、小吃店及服飾業者等，開辦首日(4月20日)該行已核准37件、金額已達1210萬元的小規模營業人紓困貸款。

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