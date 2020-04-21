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北市家長提早卡位「雙學區宅」　一區CP值最高

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▲▼台北市北投區石牌國小。（圖／翻攝自Google Map）

▲石牌國小是台北市的滿額學校學區當中，周邊住宅最親民區。（圖／翻攝自Google Map）

記者張菱育／台北報導

現代人孩子生得少，對孩子的教育更為重視，滿額學校的學區成為購屋熱點，家長希望提早卡位國小、國中都是明星學校的「雙學區宅」，統計去年台北市的額滿學校，又以內湖的明湖國小及國中住宅交易量居冠，其次則為敦化國小，至於房價最親民的是北投石牌國小及國中，周邊住宅均價每坪50.1萬元，CP值和發展潛力都值得關注。

永慶房屋參考台北市教育局公布的2019學年度額滿國小、國中，也就是「雙學區宅」，統計2019年1月至2020年2月周邊住宅實價登錄資料，由明湖國小交易量194件居冠，平均每坪55萬元，

請繼續往下閱讀...

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，明湖國小及國中皆是知名的明星學校，且附近南湖國小也是近2年的額滿國小，學區相當完整。除此之外，明湖國小位於捷運葫洲站及東湖站中間，具有雙捷運站優勢，而生活機能則有哈拉影城商圈支撐，再加上每坪55萬元的親民房價，使明湖國小周邊交易量奪下第1。

敦化國小周邊交易量共172件位居第2，謝志傑表示，敦化國中小是台北市的最具盛名的明星學區，向來是家長們的兵家必爭之地，若非持有學區內建物所有權並設籍，往往需要設籍數年才能搶到名額。

▲▼敦化國小周遭。（圖／記者張榮恩攝）

▲敦化國小是台北市的最具盛名的明星學區。（圖／記者張榮恩攝）

至於房價最高的是大安區的新生國小，平均單價89.7萬元；房價最親民的則是北投區石牌國小。謝志傑說，石牌國中小雖然位於蛋白區，但鄰近石牌捷運站、石牌商圈、北投運動中心以及榮總，平均50.1萬元的親民價，便可以享受明星學區及良好的生活環境，再加上未來北投士林科技園區的進駐，有望再帶動周邊區域的房價。

謝志傑提醒，學區的劃分並非單純以距離遠近作為標準，而是考量學校發展、通學安全、各校容量等因素進行劃分，所以，家長在購買學區宅時須留意住宅所屬的學區。除此之外，還需注意取得所有權狀及設籍的時間，因分發優先順序以設籍時間為依據，若是熱門的額滿學校，所需的設籍時間也越長，建議家長可以趁房價盤整階段超前部署，才不會錯失良機。

▲▼台北市額滿學校周邊房價及交易量。（圖／永慶房屋提供）

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