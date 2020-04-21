史上頭一遭「貼錢賣油」原油期報價負值　元大原油正2爆量溢價270%

▲美國西德州中質原油（WTI）周一價格跌破0美元、報每桶-37.63美元，史上首見。（圖／路透社）

記者周康玉／台北報導

美國西德州中質原油（WTI）周一價格跌破0美元、報每桶-37.63美元，史上首見，影響美股四大指數收黑，能源相關ETF受連動，甫歷經下市危機的元大原油正2（00672L）早盤以3.16元、跌16%開出，但溢價一舉來到288%，創新高。法人表示，今日溢價主要來自當沖，投資人雖看好元油遠期報價，短期想套利，產生量增價跌的詭異現象。

甫歷經下市危機的元大原油正2今（21）日以3.16元、跌16%開出，盤中最高來到3.57元，跌幅收斂至3%，；元大S&P原油反1（00673R）則以34.43開出、小漲7%，盤中一路走揚，最高來到35.25元、漲近10%。

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群益證券分析師廖健佑表示，主要因為短期投機客對於周二合約屆滿的恐慌心理，急於賤價平倉，造成WTI原油合約價創下史上第一遭負值。

廖健佑表示，近期原油滯銷，投資客產生原油儲存設備不足、導致原油儲存成本提高的預期心理，因面臨5月原油期貨於周二合約屆滿，引發不理性恐慌賣壓，因此發生「拖到最後一天才交割」和「賤價平倉」情況，等於是「貼錢賣油」。

廖健佑表示，今日原油相關期貨雖如預期受到影響，但波動並沒有原油期貨價格大，主要係因原油期貨屬於近月期貨，能源ETF持有為遠月期貨，由近月換到遠月成本太高，因此相關ETF僅小幅波動。

盤中因傳出北韓領導人金正恩因手術病危、美國總統川普下令因應疫情禁止移民入境等利空消息，反而帶來原油ETF更大波動，元大原油正2下滑至3.42元、跌7%；元大S&P原油反1則小幅上揚，維持在近10%的漲幅。