王品攜手Uber Eats外送353道菜色搶市　今年再開三個新品牌

▲連鎖餐飲龍頭王品集團執行長李森斌(圖中)、Uber Eats總經理李佳穎(圖左)宣佈攜手外送平台Uber Eats搶攻外送市場。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，餐飲業積極突圍。連鎖餐飲龍頭王品集團執行長李森斌今（21）日宣佈攜手外送平台Uber Eats搶市，旗下共有17個品牌、共353道菜色提供外送服務，可望提升外送佔整體營收比重；另外，今年仍維持開出三個新品牌的計劃，目前已開出和牛涮、薈麵點，挹注營運表現可期。

李森斌表示，外送上線菜系涵括中、西式、日料、鍋物、地中海飲食等，包括王品、夏慕尼等高價品牌亦在列，另外配合外送特性，研發新創93道菜色，集團總共端出353種菜色。17品牌在3週內至少經過5輪以上的「壓力測試」，每輪試餐人數30-60人不等。

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▲王品與Uber Eats首次聯手17品牌上線記者會，在王品集團執行長李森斌(圖右)與Uber Eat台灣總經理李佳穎換約後正式啟動。（圖／記者湯興漢攝）

「王品集團秉持餐點多樣化、包裝安心吃、美味送到家的3大堅持，各個品牌都進行餐點研發測試、營運流程，希望能將王品一向堅持的品質經驗傳送給消費者。」李森斌指出，王品集團與重視用戶體驗的 Uber Eats 合作，讓消費者打開App就能點選，而且快速享用美味餐點，期許給顧客如同在餐廳內用的美好體驗。

王品集團17個外送品牌包含:王品、夏慕尼、藝奇、原燒、西堤、陶板屋、hot 7、品田牧場、聚、莆田、沐越、青花驕、Su/food、享鴨、丰禾日麗等。全台155家門店已在Uber Eats平台開賣，石二鍋預計於5月1日第二階段上線，目標預計280家門店全面上線。

依據財報，王品集團首季營業額23.9億元，受疫情影響微幅年減1.83%。台灣事業群在強化經營體質的策略奏效下，第一季適逢春節連續假期、聚餐效應加持，雖面臨新冠肺炎疫情影響，因提前啟動「安心專案」高規格防疫措施，本月擴大與外送平台合作，外送品牌數至17個，挹注營運可期。