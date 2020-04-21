　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

王品攜手Uber Eats外送353道菜色搶市　今年再開三個新品牌

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼王品與Uber Eats首次聯手17品牌上線記者會，在王品集團執行長李森斌與Uber Eat台灣總經理李佳穎換約後正式啟動。（圖／記者湯興漢攝）

▲連鎖餐飲龍頭王品集團執行長李森斌(圖中)、Uber Eats總經理李佳穎(圖左)宣佈攜手外送平台Uber Eats搶攻外送市場。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，餐飲業積極突圍。連鎖餐飲龍頭王品集團執行長李森斌今（21）日宣佈攜手外送平台Uber Eats搶市，旗下共有17個品牌、共353道菜色提供外送服務，可望提升外送佔整體營收比重；另外，今年仍維持開出三個新品牌的計劃，目前已開出和牛涮、薈麵點，挹注營運表現可期。

李森斌表示，外送上線菜系涵括中、西式、日料、鍋物、地中海飲食等，包括王品、夏慕尼等高價品牌亦在列，另外配合外送特性，研發新創93道菜色，集團總共端出353種菜色。17品牌在3週內至少經過5輪以上的「壓力測試」，每輪試餐人數30-60人不等。

請繼續往下閱讀...

▲王品與Uber Eats首次聯手17品牌上線記者會，在王品集團執行長李森斌與Uber Eat台灣總經理李佳穎換約後正式啟動。（圖／記者湯興漢攝）

▲王品與Uber Eats首次聯手17品牌上線記者會，在王品集團執行長李森斌(圖右)與Uber Eat台灣總經理李佳穎換約後正式啟動。（圖／記者湯興漢攝）

「王品集團秉持餐點多樣化、包裝安心吃、美味送到家的3大堅持，各個品牌都進行餐點研發測試、營運流程，希望能將王品一向堅持的品質經驗傳送給消費者。」李森斌指出，王品集團與重視用戶體驗的 Uber Eats 合作，讓消費者打開App就能點選，而且快速享用美味餐點，期許給顧客如同在餐廳內用的美好體驗。

王品集團17個外送品牌包含:王品、夏慕尼、藝奇、原燒、西堤、陶板屋、hot 7、品田牧場、聚、莆田、沐越、青花驕、Su/food、享鴨、丰禾日麗等。全台155家門店已在Uber Eats平台開賣，石二鍋預計於5月1日第二階段上線，目標預計280家門店全面上線。

依據財報，王品集團首季營業額23.9億元，受疫情影響微幅年減1.83%。台灣事業群在強化經營體質的策略奏效下，第一季適逢春節連續假期、聚餐效應加持，雖面臨新冠肺炎疫情影響，因提前啟動「安心專案」高規格防疫措施，本月擴大與外送平台合作，外送品牌數至17個，挹注營運可期。

ET快訊
UberEats的復仇！早餐店嗆：嘴巴閉閉乖乖旁邊等　總公司
宥勝賣豪宅「露營新家內部曝光」！女兒蕾蕾爬一圈吐槽
即刻撤離所有顧客！家樂福高雄楠梓店下午2點關閉消毒
韓國瑜爆92官兵「未獲上級指示」拒疫調　高市開戰海軍司令部：
5年暴肥40kg！金正恩健康早出狀況　2年內神隱多次…走沒幾
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

不敵疫情！傳全球鞋王寶成擬放無薪假

驚見負油價！專家預估下周柴油零售價跌破14元大關

染疫海軍足跡也到了火鍋店　老四川：南屏店暫停營業二天

「疫」外！三月外銷訂單402.6億美元　創歷年同月第三高紀錄

防疫拉長戰線「泡麵」夠不夠？經濟部：缺貨情形已緩解

全球瘋搶防護衣原料　經濟部：美方協助原料供應

全球瘋搶「防疫酒精」要漲價？台糖緊急回應了

經長沈榮津接地氣台語答詢　藍委要求用「大家都聽得懂的國語」應答

國軍防疫破口不發酷碰券？沈榮津：紓困階段先發現金

國營事業正名運動再起　中油當年改名代價高達30億

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

陳大天爆抄襲IU《Palette》　鬆口道歉：確實有參考他作品

臘腸8+9上身狂敲鐵碗「臉超怒」死亡凝視驚醒爸...網笑：耍流氓？

桃猿VS悍將最終戰清板凳衝突！國外記者看熱鬧：美國style笑死

iPhone SE巴西組裝　鴻海聖保羅州廠區生產

北市家長提早卡位「雙學區宅」　一區CP值最高

謝金河點出企業競爭力的本體！　選股要聚焦兩大重點

西德州原油驚見負油價　經濟部能源局：非正常現象

24染疫官兵足跡跨南北　富邦金200名員工自主健康管理14天

王品攜手Uber Eats外送353道菜色搶市　今年再開三個新品牌

史上頭一遭「貼錢賣油」原油期報價負值　元大原油正2爆量溢價270%

比星冰樂還便宜！WTI期油「跌破0元」網喊「太扯」...學者：原油期貨非油價

台股盤中重挫300點！蘋概三王、台塑四寶持續探低　台股一度失守10300點

疫情救助發現金？酷碰券？　政院前院長陳冲：發消費券、不排富

方Q神後製亂入《要去高雄》MV...小玉、阿奎一看成品笑瘋：只有他做得出來！

iPhone SE巴西組裝　鴻海聖保羅州廠區生產

影／佝僂阿北辛苦走！暖警上前「勾手臂緊跟」步步陪　16秒看哭1.5萬人

教學文／口罩3.0「超商插健保卡」預購流程先看　20秒搞定還能直接現場繳費

剛被拍失業吃肥照！　周湯豪一開工…IG曬「悲劇見血畫面」網幫QQ

快訊／官兵召回台中一中集合　海軍司令部道歉了

母熊受困海端山區陷阱　台東林管處緊急救援！續追小熊蹤跡

《漫威期間限定店》升級鬥牛場！800樣新品太好買，鋼鐵人反應爐快充必收

27歲「F燈高球妹」自曝求愛黑歷史：男人都只想免費打球！

呼叫「全台蕙玲」免費住一晚！台北趣淘漫旅祭超狂優惠

財經熱門新聞

即／負油價來了　原油首次跌破0元

即／油價跌破5美元　盤中崩盤76％

油價還在暴跌　崩超過40％破紀錄

驚見負油價！專家預估下周柴油零售價跌破14元大關

全球製鞋龍頭「寶成」　擬實施無薪假

一桶油價156元　比星巴克星冰樂還便宜

不敵疫情！傳全球鞋王寶成擬放無薪假

影／股市中想搶反彈？分析師：可留意這些低基期個股

夏普口罩明開賣！每人限購1盒　50片要價840元

５月西德州原油期貨反彈大漲100%　油價由負轉正

小資理財　存好股讓資產翻倍

國際經濟學家看衰油價跌至9美元！　謝金河：油價才是最敏感的基本面

原油價格見負嚇趴塑化股　台塑四寶早盤開低走低

紓困發現金？酷碰券？　陳冲：發消費券

更多熱門

相關新聞

N95壓鼻12小時！美女醫臉留「英雄印記」：受不了就貼膠帶

N95壓鼻12小時！美女醫臉留「英雄印記」：受不了就貼膠帶

中央流行疫情指揮中心昨（20）日宣布，目前台灣確診新冠肺炎人數達422例，非本土案例為367例，占比86.9%，另有6人不幸死亡。近日爆出敦睦遠訓支隊24人感染，讓第一線防疫人員疲於奔命、漏夜採檢，此外第一線醫護也很辛苦，美女急診醫師田知學就PO文分享「N95鼻」，讓萬名網友看得心疼喊：「英雄印記」。

選股要看毛利率、殖利率

選股要看毛利率、殖利率

染疫官兵足跡熱點　200金控員工自主管理14天

染疫官兵足跡熱點　200金控員工自主管理14天

新冠病毒又現「19個新突變」！已經非常適應人體

新冠病毒又現「19個新突變」！已經非常適應人體

雲林確診官兵接觸者採檢10人一採陰性

雲林確診官兵接觸者採檢10人一採陰性

關鍵字：

新冠肺炎王品

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

宥勝「全家居家隔離」！擠住露營車當遊民

台南女出現症狀　才知與確診者足跡重疊

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

螢火蟲、人肉滑水道！招待所恐怖玩法

即／負油價來了　原油首次跌破0元

金正恩傳命危！心血管手術後狀況差

租屋遇張淑晶　女房客賠8.7萬元

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑

張愛雅神預言！　梁云菲熱戀金剛隔1個月分手

戰鬥機「誤射火箭彈」擊中官邸！副司令一家5口身亡

抄襲IU MV遭圍攻　荳荳直播反擊：敢進來就砲轟到爆

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

更多

最夯影音

更多
不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD
加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面