24染疫官兵足跡跨南北　富邦金200名員工自主健康管理14天

▲敦睦艦隊官兵染疫，指揮中心針對確診官兵的到訪點，全台發出約20萬封細胞簡訊。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

海軍敦睦艦隊發生群聚感染，磐石艦上共有24名官兵確診新冠肺炎（COVID-19），疫調足跡遍及全台10縣市91處，中央流行指揮中心已發細胞簡訊提醒曾與確診個案停留在同個空間15分鐘以上，各家金控也嚴陣以待，急查旗下員工收到細胞簡訊或曾造訪景點，其中富邦金約有200名員工要自主健康管理14天，包括上班全程戴口罩、早晚量體溫等，並盡量安排同仁在獨立區域辦公。

富邦金控表示，4月19日即發動轄下各子公司展開調查，目前約有200位同仁收到政府細胞簡訊提醒或曾前往各縣市政府公布的確診官兵足跡熱點。

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富邦金控指出，這次中央流行疫情指揮中心發送細胞簡訊的對象，為確診官兵曾停留15分鐘以上的公眾場所且同一時段曾在同一地點附近的民眾，因此已要求相關同仁自主健康管理14天，上班全程戴口罩、早晚量體溫，並盡量安排同仁於獨立區域辦公。

富邦金控也強調，若個別同仁有特殊情形者，公司也視情況安排居家辦公，確認同仁健康無虞後，再返回公司上班。

中信金控疫情應變小組表示，中信金控及各子公司自4月20日起已實施上下班分流，員工採取三班制彈性上班，避免尖峰時間人潮集中的感染風險。中信金控集團約有20%人力調整上班時間，彈性上班措施計畫暫訂實施至今年6月30日止，將視疫情情況調整。

此外，因應5月1日連假到來，中信金控也提醒全體同仁，避免出入人多的場所及不必要之旅行，遵守中央流行疫情指揮中心所訂定的「公共空間社交距離」並配戴口罩、勤洗手，做好個人防護措施，共同維護國內防疫安全。