5年暴肥40kg！金正恩健康早出狀況　2年內神隱多次…走沒幾步就超喘

▲金正恩2013年至2018年間，目測至少變胖40公斤。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／整理報導

根據CNN報導，金正恩接受心血管手術後，狀況危急，正處於危險中。而過去幾年就不時有金正恩身體狀況不佳的傳言，2019年與美國總統川普在板門店會面時，更被媒體踢爆他呼吸急促，就像是患了肺氣腫一樣。

身體狀況為北韓最高機密

綜合外媒報導，身為北韓最高領導人，金正恩的一舉一動都備受關注，不過他的身體狀況可說是北韓的最高機密之一，外界從未得知他真實的健康狀況。不過南韓國家情報院在2018年利用3D分析系統，觀察金正恩的體型變化及健康狀況指出，他雖有高血壓及糖尿病的家族病史，但整體健康狀況相對之下較為良好。

►CNN：金正恩傳命危！心血管手術後狀況差



▲金正恩近幾年身體狀況頻亮紅燈。（圖／朝中社）



5年胖40kg 走路超喘

金正恩掌權之後，曾和川普（Donald Trump）公開見面三次，《香港01》觀察指出，相較於2018年6月12日新加坡峰會，金正恩出席2019年2月27日河內峰會上時，身材變胖的情況相當明顯。韓國《中央日報》也指，身高約170公分的金正恩，體重大約有130公斤，在2013年至2018年期間體重飆升近40公斤，連走幾分鐘的路就會氣喘吁吁，臉色蒼白。

川金會失利暴飲暴食 神隱16天

2019年4月，金正恩出訪俄羅斯時，體型就明顯變胖，臉色偏脹紅，就已經被外界認為可能罹患高血脂症；接著北韓5月初試射飛彈後，金正恩就連續16天沒有公開露面，就被傳出疑似因「川金會」破局準備清算高層，健康狀況也亮起紅燈，出現暴飲暴食的狀況。

▲川普與金正恩2019年6月在板門店會面。（圖／朝中社）



板門店記者直擊：金正恩像罹患肺氣腫

2019年7月，川普與金正恩在板門店見面並進行閉門會議，當時近距離採訪2人的《福斯新聞》記者卡森（Tucker Carlson）表示，「金正恩就像罹患肺氣腫的患者一樣，呼吸非常急促。雖然可能是因為如此重大的時刻而情緒激動、呼吸變快，我還是覺得他不是個健康的人。」

消失22天 缺席北韓最大紀念日「太陽節」

金正恩今年年初時再度神隱22天，最終在2月16日光明星節，即是為父親金正日的冥誕至錦繡山太陽宮祭拜。而且新冠肺炎疫情在全球爆發後，金正恩2月29日也親自主持疫情應對會議。

不過，金正恩又在15日缺席了其祖父、已故領袖金日成的誕辰紀念日「太陽節」活動，加上傳出北韓最高人民會議因疫情延後的消息，讓金正恩健康亮紅燈的傳言甚囂塵上。

CNN於21日報導，一名知情的美國官員稱，金正恩接受心血管手術後狀況危急，正處於危險中。而金正恩最後公開露面，是在本月11日主持勞動黨中央政治局會議上，隨後即動身前往醫院。

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