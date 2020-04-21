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染新冠病毒導致「全身癱瘓」　確診男垂死向女友求婚16天奇蹟康復

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▲▼英國倫敦醫療體系面臨龐大疫情壓力。（圖／路透）

▲疫情讓英國醫療體系面臨重大壓力。（圖／資料照／路透社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎疫情全球持續擴散，英國一名男子染病後卻出現罕見併發症，全身肌肉麻痺導致癱瘓，在重症病房接受治療的他擔心命不久已，便用盡自己全身的力氣透過FaceTime向女友求婚，後來卻奇蹟康復，如今與未婚妻在所有醫護人員的掌聲中開心離開醫院。

42歲男子斯凱格(Paul Skegg)與女友凱蒂(Katy)皆是在國民保健署(NHS)體系工作的放射科治療師，投身醫療服務24年的他確診後，於本月3日住進肯特郡達特福德市(Dartford)的達倫特山谷醫院(Darent Valley Hosptial)，然而病毒卻讓他出現罕見併發症「格林 - 巴利症候群」(Guillain-Barré Syndrome)，該病症是一種急性的周邊神經病變，導致他全身肌肉麻痹，3天後又出現呼吸困難症狀，已進行氣切手術的他抓緊最後機會向女友求婚。

斯凱格的主治醫生表示，「當時他以為自己快死了，所以深深地吸了一口氣後，用嘴型緩緩吐出他要求婚的話，毫無意外地，凱蒂當場就答應了他的求婚，所有見證這一幕的醫護人員也非常開心」。

一共在醫院住院16天，其中11天待在重症病房的斯凱格，最後奇蹟戰勝病毒順利於19日出院，所有醫護人員為了這個好消息，特別列隊沿路為他鼓掌，醫生表示，「他能夠迅速康復根本就是奇蹟，這對我們所有醫護人員來說也是最大的鼓勵。」

►我該答應女友嗎？

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