南韓政府說話了！金正恩傳手術命危　神隱10日罕見缺席太陽節

▲金正恩最後一次公開露面，是在本月11日主持勞動黨中央政治局會議。（圖／朝中社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）外傳接受心血管手術後陷入命危，震驚國際。南韓政府現正深入了解中，但一名負責北韓業務的官員21日受訪表示，目前無法證實此一消息，但現有情報並未指向金正恩的身體健康出現問題，對消息存疑。

韓媒DAILY NK先前引述消息指出，金正恩12日在平壤接受心血管手術，儘管病情好轉，但罕見缺席15日登場的重要紀念節日太陽節，引來外界揣測。隨後，CNN取得一名不願透露姓名的美國官員說法指出，金正恩術後狀況不佳，陷入命危狀態。

消息傳出後，南韓統一部表示，對此無可奉告。南韓一名負責北韓業務的官員接受韓聯社採訪時表示，「據我所知，目前還沒有線索推測金正恩健康出問題」，對命危一說抱持懷疑態度。

金正恩最後一次公開露面，是在本月11日主持勞動黨中央政治局會議。消息指出，金正恩自去年8月已出現心血管毛病，但在近月數度登上白頭山後情況惡化，他是因為吸菸、肥胖及過勞等問題，導致其健康狀況在近月每況愈下。

事實上，金正恩「神隱」並非頭一遭。2014年，他長達一個多月沒有出現在公開場合，一度引發外界揣測，但最終他拄著拐杖公開露面；當時南韓情報機構在數天後表示，金正恩接受手術切除腳踝部位的囊腫。

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▼金正恩騎白馬上白頭山。（圖／朝中社）