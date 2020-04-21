川普宣布將簽行政命令「暫停移民入境美國」：保住美國人工作！

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統川普20日晚間透過推特宣布，他將簽署行政命令，在新冠肺炎流行期間暫停全球移民進入美國。白宮尚未對此做出回應，且命令是否可行、政策上路時間都仍待釐清。

川普發推文說，「有鑑於來自隱形敵人（指「新冠肺炎」）的攻擊，以及保護我們偉大美國公民工作飯碗的需要，我將會簽署一項行政命令，暫停移民進入美國！」但他並未表明此一政策生效的具體時間點，也沒有說這會持續多久。

川普近日宣布三階段重新開放美國經濟，國會山莊報等美媒分析，暫停所有移民進入美國的舉動，是川普對歐洲、中國、加拿大、墨西哥、伊朗、南韓等地區實施旅遊限制的延伸，且也不清楚川普政府是否已事先知會其他國家。

回顧川普任內，他大力推動限制移民進入美國的政策，包括邊境牆建設、限制移民庇護申請、監督非法入境家庭等。