疫情救助發現金？酷碰券？　政院前院長陳冲：發消費券、不排富

▲行政院前院長陳冲。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

近日兩大黨對於疫情期間的救助，是發放現金還是酷碰券？唇槍舌戰、不可開交。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（21）日則建議，可以考量12年前的做法發消費券、且不必排富。

陳冲表示，排富雖然有理論依據，長期以來各級政府的行政措施都植入「排富」一詞，像是長照、幼兒學前的資格、老農津貼等，都是設有排富條款。

請繼續往下閱讀...

但是主政單位像是衛福部等其實並無能力判斷誰富誰窮。實務上，最常認定貧富的兩種標準，一為不動產價值為憑；其次是綜所稅報稅資料為準，但是陳冲認為，這是很容易造成存量、流量的混淆；若以報稅資料作為依據，只是在納稅人之間重新分配而已，台灣地下經濟盛行綜所稅只是家戶的一半，以報稅資料作為依據，欠缺公平。

陳冲認為，台灣長期以來經濟雙元化仍未解決，地下經濟盛行，在綜所稅方面勤奮工作者長期以來都是綜所稅的「台柱」，每一分收入都是稽徵對象，其他人因為稽查無門，在報稅資料上並非「富人」。

依綜所稅資料排富 是排除辛勤工作的高薪族非有錢人

全國2300萬人，但是2017年的報稅資料，家戶數超過880萬戶，但是申報所得稅有630萬戶，顯示超過210萬戶不用繳稅，而會被納入排富標準者只有130萬戶，顯示已報稅戶來說，是由四分之一的納稅戶繳納九成的所得稅，真正有繳稅的富人負擔並不輕。

但這些真的是富人？由薪資所得占整體所得超過一半比例來看，所謂富人仍是受薪階級，這些辛勤工作的工作者，反而成為排富對象，是否公平？這些人「繳稅有分、小惠無門」，政府紓困或振興舉債重擔，是否會落入這些被排富的納稅義務人身上，又是另一種不公不義。

政府對發放現金有疑慮，唯恐喜歡儲蓄的國人，把錢存起來不消費，失去振興經濟的本意，不是沒有道理。但發明有乘數效果的酷碰券，執行不易，各界質疑聲不斷，還不如12年前的消費券，一樣不發現金，卻簡單易行，符合庶民需要。當然12年後的消費券方式，也可以有數位時代的思惟。