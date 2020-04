發現「地球雙胞胎」！繞著紅矮星公轉　NASA震驚：距離地球300光年

▲一顆距離300光年的星球有著和地球極高的相似度。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者崔子柔/綜合報導

克卜勒太空望遠鏡(Kepler Space Telescope)在2018年因燃料消耗殆盡退役,它已幫助人類探索超過2600顆太陽系外的行星。NASA最近重新整理克卜勒望遠鏡記錄的數據,發現行星「Kepler-1649c」的溫度、光線、環境都和地球類似,讓他們感到相當吃驚。

Kepler-1649c距離地球300光年,比地球大1.06倍,又因為與鄰近的紅矮星(Red dwarf)相互作用,能獲得相當於75%的地球日照,表面溫度可能和地球接近,且位於「適居帶」範圍,星球表面含有水資源的可能性極高。

Out of the 2,600+ exoplanets found using the Kepler spacecraft, a planet 300 light-years away is the most similar in both size & estimated temperature to Earth

The starlight Kepler-1649c receives from its host star is 75% of the amount of light Earth receives from our Sun pic.twitter.com/A0URh6ABX6