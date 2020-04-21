黑人死亡率是白人2倍？　她發文曝：呼吸器太少就忽視黑人

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國衛生研究局（NIH）的病毒免疫學家科比特（Kizzmekia Corbett）目前極力推動新冠肺炎疫苗的研究，不過她近日在推特所發的貼文卻引起爭議。她的其中一則貼文指出，新冠肺炎可能是在針對「黑人」，將造成種族滅絕；另外一則貼文則暗指，如果呼吸器供不應求，則會忽視黑人患者。

據《每日郵報》報導，34歲的病毒免疫學家科比特被稱為「超級巨星科學家」，她目前正與政府合作，積極研發對抗新冠肺炎的疫苗。不過她日前竟在推特上發文表示，這種流行病可能是針對黑人的「種族滅絕」；另一篇文則暗指，如果呼吸器供不應求，醫師就會忽視美國的黑人，這可能會導致他們死亡。

▲各國都在積極研發新冠肺炎的疫苗。（圖／路透）

這篇文章隨即受到關注，衛生暨公共服務部也介入調查，因為這類的貼文可能違反了聯邦準則。在科比特的貼文被當地《福斯新聞頻道》（FOX News）報導公布後，她則將帳號從公開轉為私密。

白宮新冠病毒特別工作組在成立後，科比特的的研發團隊表現出輕蔑的態度，且還認為自己「有義務為川普服務，而不是為人民服務」。

不過，即便科比特的貼文引起不小的爭議，但根據紐約市衛生局的數據顯示，黑人死於新冠肺炎的可能性是白人的2倍，疫情帶給非裔美國人毀滅性的影響，且加劇了黑人社區的恐懼，更可以從中發現種族不平等的現象一直存在。