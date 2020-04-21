駐韓美軍分攤費用「南韓曾開價」　川普喊不公平：我拒絕了！

▲美國總統川普拒絕了南韓所提出的駐韓美軍分攤費用價碼。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普20日透露，南韓曾針對駐韓美軍的分攤費用開出一個價碼，但他仍認為不公平，因此拒絕，「這是他們是否會為了保衛自己國家做出貢獻的問題。」據了解，美軍目前一共2.8萬至3.2萬人員駐紮南韓，南韓每年為此支付10億美元，但美方希望首爾可以負擔更大比例的費用。

川普20日談到駐韓美軍費用時表示，「他們現在提供了一定金額的款項，而我已經拒絕了。」他認為，雖然兩國關係良好，但考慮到美國提供了很多服務，目前分擔金額並不公平，「我們正在防衛一個美好的國家……但我們必須被平等、公平地對待。」

川普被問及，18日與南韓總統文在寅通話時，是否討論裁減駐韓美軍人數時回應，「這不是削減的問題，這是他們是否會為了保衛自己國家做出貢獻的問題。」他強調，南韓非常富有，「他們生產電視機、船隻，他們什麼都有生產」，並認為「我們很快就快知道（協商）結果。」

根據《路透社》，南韓每年替駐韓美軍的2.8萬至3.2萬名人員支付10億美元，但華府要求首爾支付更大比例的費用，為此進行多次協商。另外，美國官員透露，南韓本（4）月曾提出一個價碼，與先前的費用分攤協議相比，增加至少13％，但遭川普拒絕。

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