不敵疫情！傳全球鞋王寶成擬放無薪假

▲依據寶成財報，累計今年第1季合併營收594.61億元、年減22.4%。（圖／路透社）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊全球經貿，外傳全球製鞋龍頭寶成內部評估副總級以上高階主管減薪10%，另考慮針對台灣員工及海外台幹實施無薪假，每人每月放六天無薪假，初估影響人數超過3000人，若實施將是寶成創立51年以來首見。

先前寶成為因應新冠肺炎衝擊，已全面縮減開支，上述減薪及無薪假方案，目前仍在研議階段，公司後續還得經過工會協商同意，以及員工簽署同意書才能上路。

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依據寶成財報，3月合併營收為201.65億元，月增56.8%、年減26.0%；累計第1季合併營收594.61億元、年減22.4%，則為近六年來同期新低。

受到新冠肺炎疫情影響，寶成因大陸地區實施封城管制與延後復工，鞋類製造業務業務部分原物料短缺，加上外溢效應衝擊供應鏈運作，對大陸地區及其它地區的生產基地運作與生產效能造成不利影響。

在通路業務方面，寶成配合大陸當地政府防疫指引，寶勝在中國大陸許多零售門店暫時關閉，造成線下客流減少與消費市場疲弱；不過，隨著中國大陸近期疫情趨緩，大部分實體零售門店已逐步回復營業，消費與客流可望逐步回歸正常。