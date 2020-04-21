都是為了疫苗！白宮顧問：中國因「商業利益」隱瞞新冠肺炎數據

▲白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國白宮貿易顧問納瓦洛20日表示，中國可能會為了研發疫苗的商業利益，選擇隱瞞新冠肺炎（COVID-19）疫情的數據，「他們覺得這是場有競爭性的商業競賽，如此一來他們就能向全世界販售疫苗。」

根據官方統計數據，美國是現在新冠肺炎疫情最嚴重的國家，因此該國一直呼籲中國提供疫情爆發初期的病毒數據。納瓦洛（Peter Navarro）20日向《福斯新聞》表示，「他們（中國）不願意提供病毒早期資料的其中一個原因，就是他們他們覺得這是場有競爭性的商業競賽，如此一來他們就能向全世界販售疫苗。」

納瓦洛表示，目前美國已經有5間公司在合作開發疫苗，「我們要打敗他們，我們會在總統川普的領導下打敗他們。」

這不是納瓦洛第一次向批評中國，他在14日時就曾表示，中國拿走全球的個人防護設備，導致紐約、義大利米蘭都缺乏物資，「這是我們不會忘記的事情。」且必須找出新冠肺炎的源頭，「必須弄清楚，為什麼中國在6周內沒告訴我們，使得我們浪費寶貴的時間來應對大流行。」

目前美國新冠肺炎確診人數突破76萬，超過4.1萬人死亡，有一半的病例集中在紐約州。

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