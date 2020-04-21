南韓最年幼病例！出生27天女嬰染疫　病毒排出量達「成人100倍」

▲ 南韓疫情趨緩，21日通報9起新病例。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，南韓21日通報9起確診病例，累計1萬683人感染，疫情明顯趨緩。南韓此前傳出一名出生僅27天的新生兒染病，為南韓境內最年幼的確診個案，排出病毒量卻達到母親的100倍，引起關注。

《韓聯社》報導，3月8日一名出生僅27天的女嬰和母親雙雙確診，創下南韓最年幼確診者紀錄。首爾大醫院旗下首爾特別市獵鷹醫院小兒青少年科醫療團隊比對母女病況後發現以上狀況，推測是因新生兒免疫系統尚未成熟，面對病毒較為脆弱，並透過國際學術期刊《臨床傳染病》（Clinical Infectious Diseases）發表研究結果。

女嬰剛住院時僅有37.6度輕微發燒及鼻塞症狀，一天後體溫上升至38.4度，高燒持續二天，偶有嘔吐、咳嗽，所幸未出現呼吸困難，胸腔X光檢查狀況良好，治療中未使用抗菌藥或抗病毒藥物，僅持續餵食母乳增重，3月23日二採陰，26日和母親一同出院。

從恢復過程看來，女嬰沒有服用特別的藥物，幾乎僅靠母乳痊癒。值得關注的是，症狀最為嚴重時，自女嬰呼吸道及排泄物測出的病毒量最高曾達到母親的百倍以上。且母親的血液及小便都未檢出病毒，但女嬰的血液、大小便和唾液中都檢出病毒。

醫療團隊說明，新生兒免疫系統不成熟，病毒數值也較成人更高，因此需格外細心管理。另由於新生兒大小便也檢出病毒，為避免透過排泄物傳染，家長也須注意衛生，但目前還不確定大小便中的病毒是否具有傳染力。