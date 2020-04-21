比星冰樂還便宜！WTI期油「跌破0元」網喊「太扯」...學者：原油期貨非油價

實習記者施怡妏／綜合報導

美國周一（20日）原油價格跌幅超過100％，西德州中質原油（WTI）價格跌破0美元，原油報每桶-37.63美元，是歷史上第一次油價出現負值。而在美國時間20日下午12點，每桶油價也跌落5.19美元（約新台幣156元），根本比一杯特大杯星冰樂還要便宜，網友紛紛大喊，「太扯了！」

▲一桶油比一杯星巴克特大杯星冰樂還便宜。（圖／翻攝自Facebook／IEObserve 國際經濟觀察）

WTI原油報每桶-37.63美元，是歷史上第一次油價出現負值。與此同時，國際基準布倫特原油6月期油下跌8.9％至每桶25.58美元。6月份WTI期油下跌約18％至每桶20.43美元；7月份期油下跌約11％至每桶26.18美元。

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CNN於美國時間20日上午發出一則新聞，《美國油價跌破每桶0美元，全球股市混亂》，美國油價週一暴跌，每桶油甚至跌破0美元，近18年新低。旅美學者翁達瑞在臉書上發文寫道，「今天CNN有一則標題聳動的新聞，美國的油價崩跌，每桶接近一美元（原新聞後改成0美元）。這不是真正的原油價格，大家不要搞錯了！」

▲旅美學者：原油期貨非油價。（圖／翻攝自Facebook／翁達瑞）



翁達瑞解釋，「每桶一美元，指的是『WTI的原油期貨價格』，交貨地點在美國奧克拉荷馬州的儲備油槽，屬美國的主要石油公司擁有；這些油公司在油價下跌時，會在市場收購原油放在儲備油槽，在油價上漲時，他們再將儲備原油釋放到市場。」

翁達瑞強調，WTI的原油期貨價錢一美元，並不是真正的油價，「這個價錢只表示儲備油槽已經溢滿，不能再接受交貨，如此而已！」在其他地點交貨的現貨或期貨油價，仍然高於每桶10美元。