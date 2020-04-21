台股早盤下跌百點！美國原油價格崩跌至負　台股跌破10500點

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美國紐約油價跌破0美元、成為史上首見，美股再受重挫，道瓊指數下跌近600點。台股今（21）日開盤下跌41點、以10544點開出，指數早盤一度下跌超過百點，最低來到10483點。

截至上午9點04分，指數來到10489點、下跌97點。

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蘋概三王中，台積電（2330）以300.5元開出、下跌1.15%；股王大立光（3008）以3855元開出、下跌0.77%；鴻海（2317）開在75.2元、下跌1.31%。

新冠肺炎疫情造成的經濟活動停擺，導致全球石油需求量大幅降低，再加上先前沙烏地阿拉伯和俄羅斯展開的石油價格戰，導致供需嚴重失衡，儘管23個產油國協議5月減產，仍趕不上因疫情持續探底的低迷需求，紐約油價史無前例跌破0美元。加上最後一天換倉日要結束，市場樂觀情緒轉憂，美股從盤中開始一路下跌，道瓊更跌近600點。

道瓊工業指數終場下跌592.05點，或2.44％，收在23650.44點；標普500指數則是下跌51.4點，或1.79％，以2823.16點作收；那斯達克指數下跌89.41點，或1.03％，收在8560.73點；費城半導體指數下跌38.07點，或2.23%，收1,667.57點。