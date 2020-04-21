　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台股早盤下跌百點！美國原油價格崩跌至負　台股跌破10500點

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼美股受新冠肺炎疫情擴散影響重挫，台股3/23一開盤也不支倒地，各類股己乎全面下挫，跌幅高達四百多點。造紙類股受民眾搶購衛生紙的影響，反而一枝獨秀逆勢上漲。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美國紐約油價跌破0美元、成為史上首見，美股再受重挫，道瓊指數下跌近600點。台股今（21）日開盤下跌41點、以10544點開出，指數早盤一度下跌超過百點，最低來到10483點。

截至上午9點04分，指數來到10489點、下跌97點。

請繼續往下閱讀...

蘋概三王中，台積電（2330）以300.5元開出、下跌1.15%；股王大立光（3008）以3855元開出、下跌0.77%；鴻海（2317）開在75.2元、下跌1.31%。

新冠肺炎疫情造成的經濟活動停擺，導致全球石油需求量大幅降低，再加上先前沙烏地阿拉伯和俄羅斯展開的石油價格戰，導致供需嚴重失衡，儘管23個產油國協議5月減產，仍趕不上因疫情持續探底的低迷需求，紐約油價史無前例跌破0美元。加上最後一天換倉日要結束，市場樂觀情緒轉憂，美股從盤中開始一路下跌，道瓊更跌近600點。

道瓊工業指數終場下跌592.05點，或2.44％，收在23650.44點；標普500指數則是下跌51.4點，或1.79％，以2823.16點作收；那斯達克指數下跌89.41點，或1.03％，收在8560.73點；費城半導體指數下跌38.07點，或2.23%，收1,667.57點。

ET快訊
快訊／國3木柵隧道火燒車！　上班車流嚴重回堵
13確診官兵「跟女友發生關係」　離開營區衝旅館…高雄2地曝光
前台灣省議會議長劉炳偉口腔癌病逝　享壽67歲
獨／磐石艦1確診官兵「遺失身分證」報案　高雄派出所7警居家隔
高雄裸女桶屍竟是「地主媳擁百坪金店面」　老公從容換裝被直擊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

原油價格見負嚇趴塑化股　台塑四寶早盤開低走低

不敵疫情！傳全球鞋王寶成擬放無薪假

5月西德州原油反彈大漲100%由負轉正　川普喊話擴充戰備儲油　

新台幣開盤貶值1.8分　以30.09元兌1美元開出

驚見負油價！專家預估下周柴油零售價跌破14元大關

台股早盤下跌百點！美國原油價格崩跌至負　台股跌破10500點

全球製鞋龍頭「寶成」擬實施無薪假　超過3000人受影響

快訊／歷史首次！WTI期油「跌破0元」　負油價時代來了

快訊／油價跌破2美元了！盤中史詩崩盤90％　CME：可能跌至負值

油價還在暴跌！30年最低點「快跌破10美元」　盤中崩40％創紀錄

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

陳大天爆抄襲IU《Palette》　鬆口道歉：確實有參考他作品

臘腸8+9上身狂敲鐵碗「臉超怒」死亡凝視驚醒爸...網笑：耍流氓？

軍中風氣「下情無法上達」　陳時中：怕被排擠吃壞肚子不敢講

原油價格見負嚇趴塑化股　台塑四寶早盤開低走低

不敵疫情！傳全球鞋王寶成擬放無薪假

5月西德州原油反彈大漲100%由負轉正　川普喊話擴充戰備儲油　

新台幣開盤貶值1.8分　以30.09元兌1美元開出

驚見負油價！專家預估下周柴油零售價跌破14元大關

台股早盤下跌百點！美國原油價格崩跌至負　台股跌破10500點

全球製鞋龍頭「寶成」擬實施無薪假　超過3000人受影響

快訊／歷史首次！WTI期油「跌破0元」　負油價時代來了

快訊／油價跌破2美元了！盤中史詩崩盤90％　CME：可能跌至負值

油價還在暴跌！30年最低點「快跌破10美元」　盤中崩40％創紀錄

高雄男擁槍毒「脾氣暴躁」！警重裝埋伏...朋友敲門「助攻」成擒

外縣市確診者難掌控　侯友宜談磐石艦：中央疫調出爐應立即通知地方！

羅伯派汀森《蝙蝠俠》延後上映3個月！《沙贊！2》《閃電俠》也改期

A-Rod準備買大都會對決基特　正籌措資金收購股份

東奧延期「3000億日圓」追加費用　IOC證實：安倍同意由日本負擔

快訊／木柵隧道火燒車！駕駛嚇傻急停濃黑煙狂竄…上班車流嚴重回堵

搭15小時夜車趕路　湖北「類包機」學童不喊苦：終於能見爸爸了

觀音山深夜驚傳火燒車　警消滅火後尋獲一具焦屍...身分待查

王令麟帶隊參訪醒吾科大談結盟　助學生打造人生第一桶金

原油價格見負嚇趴塑化股　台塑四寶早盤開低走低

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

財經熱門新聞

即／負油價來了　原油首次跌破0元

即／油價跌破5美元　盤中崩盤76％

油價還在暴跌　崩超過40％破紀錄

全球製鞋龍頭「寶成」　擬實施無薪假

影／股市中想搶反彈？分析師：可留意這些低基期個股

夏普口罩明開賣！每人限購1盒　50片要價840元

國際經濟學家看衰油價跌至9美元！　謝金河：油價才是最敏感的基本面

驚見負油價！專家預估下周柴油零售價跌破14元大關

小資理財　存好股讓資產翻倍

國際油價崩跌　猜底進場是否划算

自營作業者補貼3萬申請爆棚　首日逾1.5萬件搶辦！　

申報所得稅　今年4大變動須知

銅鑼灣書店商標在台被申請註冊　智慧局：「須舉證具辨識性」

豪砸上億買度假村　蔡衍明私密樂園曝光

更多熱門

相關新聞

原油跌破0美元「史上首次」！道瓊暴跌近600點

原油跌破0美元「史上首次」！道瓊暴跌近600點

全球石油量供過於求情況嚴重，儘管23個產油國協議5月減產，仍趕不上因疫情持續探底的低迷需求，紐約油價甚至史無前例跌破0美元，成為史上首見。加上最後一天換倉日要結束，市場樂觀情緒轉憂，美股從盤中開始一路下跌，道瓊更跌近600點。

影／股市中想搶反彈？分析師：可留意這些低基期個股

影／股市中想搶反彈？分析師：可留意這些低基期個股

夏普口罩明開賣！每人限購1盒　50片要價840元

夏普口罩明開賣！每人限購1盒　50片要價840元

假冒大立光股東吸金1.7億　「許董」落網

假冒大立光股東吸金1.7億　「許董」落網

台積電、台塑四寶受壓　台股收盤下跌10點

台積電、台塑四寶受壓　台股收盤下跌10點

關鍵字：

台股股市股票台積電大立光鴻海美股道瓊標普500那指

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

台南女出現症狀　才知與確診者足跡重疊

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

即／負油價來了　原油首次跌破0元

宥勝「全家居家隔離」！擠住露營車當遊民

租屋遇張淑晶　女房客賠8.7萬元

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑

留美女學生4次採檢陰性　竟傳染54人

戰鬥機「誤射火箭彈」擊中官邸！副司令一家5口身亡

譚德塞：第一份疫情通報來自武漢

《鬼媽媽》結局韓網友揪8問題點

即／男闖員林高中！進教室朝女學生猛捅　送醫治療中

快訊／國防部：敦睦艦隊就診148人、226人次、5發燒

星總理夫人何晶發文：嘻嘻！嘻嘻嘻

張愛雅神預言！　梁云菲熱戀金剛隔1個月分手

更多

最夯影音

更多
不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD
加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面