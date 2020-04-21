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沒戴口罩狂咳！巴西總統「反對禁足令」被罵爆　隔日急喊冤

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▲巴西,總統,波索納洛,Jair Bolsonaro,示威,反禁足。（圖／路透）

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）現身反禁足令示威。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

巴西數百名民眾19日走上街頭，呼籲解除禁足令，改由軍方主持防疫工作，關閉國會與最高法院。總統波索納洛（Jair Bolsonaro）來到抗議現場發表演講，大讚示威者是捍衛自由的「愛國者」，但過程中不僅沒有戴口罩，甚至數度狂咳。他因此飽受批評，20日在記者會上澄清，從來沒有支持軍事干預，自認遭到曲解。

綜合BBC、CNN報導，數百人19日走上首都巴西利亞（Brasilia）街頭，要求解除禁足令，呼籲關閉國會與最高法院，甚至提出軍方接管防疫工作的要求。波索納洛親自來到現場，在軍事總部外發表演講，大讚抗議人士是捍衛個人自由的「愛國者」，過程中沒有戴口罩，還被目睹數度狂咳。

▲巴西,總統,波索納洛,Jair Bolsonaro,示威,反禁足。（圖／路透）

▲巴西數百人走上首都巴西利亞街頭，要求解除禁足、封鎖等禁令，甚至要求關閉國會與最高法院，改由軍方主持防疫工作。（圖／路透）

外界批評，雖然波索納洛沒有提及示威者的訴求，但現身在抗議現場就是一種「挑釁」。此外，巴西1964年至1985年經歷超過20年的軍事統治，如今又提出「軍方接管防疫」，引發高度爭議，甚至有人呼籲對此展開調查。

最高法院院長托菲利（Dias Toffoli）說，任何針對巴西民主制度的攻擊都是「邪惡的」。眾議院議長瑪雅（Rodrigo Maia）在推特上批評，「全世界都團結在一起對抗新冠肺炎，但在巴西，我們必須對抗新冠病毒以及威權主義的病毒……我拒絕任何捍衛獨裁的行動。」

▲巴西,總統,波索納洛,Jair Bolsonaro,示威,反禁足。（圖／路透）

▲波索納洛（Jair Bolsonaro）來到抗議現場發表演講，表示支持。（圖／路透）

波索納洛20日在記者會上解釋，這次示威是反對某些州長延長封鎖、隔離的政策。他澄清，從來沒有呼籲軍事干涉，或鼓勵針對其他政府部門採取軍事行動，自認遭到曲解，「我尊重最高法院和國會，但我有資格表達自己的意見，那些人不能把我說的任何話都解釋成侵略。」

波索納洛認為，集會中手舉「反對民主標語」的人是少數例外，「在任何遊行之中，都會有人滲透，人們有言論自由。我們沒說任何反對政府其他權力的話，恰好相反。」

巴西目前累計40,743例、2,587死，是拉丁美洲確診數最多的國家。但波索納洛高調反對各州州長實施的隔離、禁足等防疫措施，他認為，新冠肺炎「只不過像是個流感」，封鎖與關閉邊境破壞經濟，應該盡早鬆綁，「我們想要回去工作，這是人們想要的。我希望這是隔離的最後一周。大家無法承擔在家的生活，因為冰箱都空了。」

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