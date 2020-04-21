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5月西德州原油反彈大漲100%由負轉正　川普喊話擴充戰備儲油　

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▲中國大陸8月服務業數據表現回溫，市場投資人重拾信心，帶動油價上揚。（圖／路透）

▲川普希望擴充戰備儲油，國際原油價格彈升。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合報導

週一國際油價上演史詩性暴跌，全面進入負油價時代，西德州原油遭遇史上最瘋狂的拋售。不過川普受訪時表示，基於創紀錄的低油價，他正考慮將戰備儲油量拉到最大峰值。受此消息激勵，5 月西德州原油跳漲逾 30 美元 ，回到正值區域；6 月西德州期貨價格反彈 5% 以上，暫報每桶 21.47 美元。

美國 5 月交割的西德州原油期貨價格週一（20日）跌幅超過 200%，收於每桶 - 37.63 美元，布蘭特原油 6 月期油一度下跌 8.9% 至每桶 25.58 美元；這是油價歷史上第一次出現負值。

請繼續往下閱讀...

Rystad Energy 石油市場分析師 Louise Louise Dickson 表示，對於負油價最簡單的解釋是，中游參與者正貼錢給「買家」以減少油量，因為實體儲存容量將到達上限，他們為此付出高昂代價。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，油價潰堤只要是反映交易者轉倉到 6 月的情況，因為礙於儲存容量快耗盡，沒有人願意接受交割。

川普也緊急出面喊話稱油價下跌是短期的，油價反映了金融方面的問題，並非原油局勢，且將考慮有關停止進口師烏地阿拉伯石油的意見。川普同時表示在減產方面，產油商需要採取更多措施。

川普被問到OPEC+是否將加大減產時表示：「我們已經這麼做了。現在是購買原油的大好時機，我們希望國會能支持，甚至在研究將最多7500萬桶石油納入美國戰略石油儲備。」

截至今早8:50，5月西德州原油上漲38.23美元，漲幅101.59%，每桶0.6美元，6月西德州原油期貨上漲1.07美元，漲幅5.24%，每桶21.50美元。

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