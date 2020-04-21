　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

CNN知名主播「節目中宣布染疫」！自曝症狀僅咳嗽…仍會持續工作

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國《有線電視新聞網》（CNN）知名主播奎斯特（Richard Quest）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國《有線電視新聞網》（CNN）知名主播奎斯特（Richard Quest）感染新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國《有線電視新聞網》（CNN）知名主播奎斯特（Richard Quest）於20日在節目中宣布，他周末時接受新冠肺炎檢測，結果呈現陽性，成為CNN第三位確診的在職員工。他透露，由於症狀輕微，只有咳嗽，因此仍會持續工作。

奎斯特20日主持節目時提到，周末確診感染新冠肺炎，「我很感激自己似乎沒有出現他人身上的可怕症狀。我只是咳得很厲害，感謝今晚優秀的技術人員，你們才沒有聽到我咳得很誇張。」

奎斯特將會持續進行主播工作，「如果負擔太重，就會好好放鬆。」他自認精神狀態良好，「我感覺很棒。而且我們今晚還有重要的事必須討論，例如油價跌到負值、市場下跌的情況，還有許多必須做的事。」

奎斯特不久之後也在推特上宣布確診消息，「我感染新冠肺炎了。我很幸運的是，症狀很輕微，只有咳嗽而已。我要把我的祈禱和思念留給那些更不幸的人。」

CNN目前已有3名員工確診，全都駐紮於紐約。此前，紐約州州長安德魯．古莫（Andrew Cuomo）的親弟弟克里斯．古莫（Chris Cuomo）以及鮑德溫（Brooke Baldwin）各自宣布感染新冠肺炎。美國目前累計超過79萬例、4.2萬人染疫死亡，全國疫情最嚴重的紐約州累計超過25萬例、1.8萬人死亡。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 

ET快訊
前台灣省議會議長劉炳偉口腔癌病逝　享壽67歲
獨／磐石艦1確診官兵「遺失身分證」報案　高雄派出所7警居家隔
高雄裸女桶屍竟是「地主媳擁百坪金店面」　老公從容換裝被直擊
宥勝全家居家隔離：情況變得不可收拾　認賣豪宅擠住露營車當遊民
留美陸女學生「4次採檢陰性」　14天後解除隔離…竟傳染54人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國「單日激增2.6萬例」！紐約疫情減緩…州長嘆：死亡數仍高得嚇人

要求「WHO譚德塞下台」！全球連署人數飆升「逼近100萬大關」

紐西蘭28日降至第3級警戒「部分企業復工」　澳洲維持禁令

川普讚「全美檢測418萬人」重大里程碑！擴大10兆紓困法案…明日達共識

影／巴黎非飲用水源發現「微量新冠病毒」！官員證實：緊急關閉用水網路

「疫情爆發我們都會死！」海地村民窮到絕望…乖乖禁足就沒飯吃

歌詩達盛饌號「2700人0確診」！環球漂流15周逃疫情…今停靠西班牙

孟加拉「10萬人↑湧入喪禮」擠滿街道！才通報單日激增306例…全國怕爆

美媒、英國智庫：疫情促使「西方主流意識對中國反感」

CNN主播替台灣發聲！大讚防疫典範「WHO卻不承認地位」

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

陳大天爆抄襲IU《Palette》　鬆口道歉：確實有參考他作品

臘腸8+9上身狂敲鐵碗「臉超怒」死亡凝視驚醒爸...網笑：耍流氓？

海軍磐石艦一夜暴增21官兵確診 副司令鞠躬歉：確實沒戴好口罩

梅克爾也發聲！呼籲中國「透明面對新冠病毒源頭問題」

全球247萬人染疫17萬死！24小時內近5000死　美國暴增2.66萬確診

CNN知名主播「節目中宣布染疫」！自曝症狀僅咳嗽…仍會持續工作

美國「單日激增2.6萬例」！紐約疫情減緩…州長嘆：死亡數仍高得嚇人

川普政府：美國和加拿大、墨西哥邊境「非必要旅行」禁令延長30天

義大利確診大減到2556例「疫情漸露曙光」死亡人數稍漲　4萬8877人痊癒

譚德塞：WHO內部沒有秘密！　堅稱「一開始就發出警告」

要求「WHO譚德塞下台」！全球連署人數飆升「逼近100萬大關」

台灣100萬片口罩等物資運抵邦交國　美國務院助卿讚：謝謝你，台灣

「邀請台灣加入聯合國」 　白宮網站請願連署16天破10萬人達標

新台幣開盤貶值1.8分　以30.09元兌1美元開出

痊癒患者順利分娩...女嬰一出生「自帶抗體」！醫揭關鍵原因

明年舉辦東奧也很危險　選手恐需提前6週入住選手村

確診官兵「會女友」活動路線曝　頭份3間店僅1間停業！縣府：無強制力

Skoda用60秒影片告訴你Octavia哪裡好　第4代大改款年底可望登台

保養專家傳授「居家撥筋法」　超簡單3招讓臉亮起來！

驚見負油價！專家預估下周柴油零售價跌破14元大關

前台灣省議會議長劉炳偉口腔癌病逝　享壽67歲

台股早盤下跌百點！美國原油價格崩跌至負　台股跌破10500點

磐石艦染疫爆「第二波社區流行風險」　感染科醫推測至少三成確診

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

國際熱門新聞

譚德塞：第一份疫情通報來自武漢

星總理夫人何晶發文：嘻嘻！嘻嘻嘻

路邊倒地亡確診！日增11怪異病例

5000年前阿育吠陀文竟出現新冠病毒　揭古老治癒法

原油跌破0美元「史上首次」！道瓊暴跌近600點

迪士尼：10萬員工即日起放無薪假

大公司搶紓困　知名漢堡歸還3億貸款

新冠肺炎深入鼻腔採檢　恐怖畫面曝

敦睦艦隊染疫　帛琉說話了

「譚德塞下台」全球連署將破100萬！

毛！他獨在家亂舞　樓梯暗處「探出白頭」秒縮回

加拿大牙科技師12小時槍殺16人

保母吸毒又喝酒　把2歲童當出氣筒狂毆到死

譚德塞：世衛內部沒有秘密！

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

台南女出現症狀　才知與確診者足跡重疊

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

即／負油價來了　原油首次跌破0元

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑

租屋遇張淑晶　女房客賠8.7萬元

宥勝「全家居家隔離」！擠住露營車當遊民

留美女學生4次採檢陰性　竟傳染54人

戰鬥機「誤射火箭彈」擊中官邸！副司令一家5口身亡

譚德塞：第一份疫情通報來自武漢

《鬼媽媽》結局韓網友揪8問題點

即／男闖員林高中！進教室朝女學生猛捅　送醫治療中

快訊／國防部：敦睦艦隊就診148人、226人次、5發燒

星總理夫人何晶發文：嘻嘻！嘻嘻嘻

雨彈連3灌變天！一張圖看降雨熱區

更多

最夯影音

更多
不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD
加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面