CNN知名主播「節目中宣布染疫」！自曝症狀僅咳嗽…仍會持續工作

▲美國《有線電視新聞網》(CNN)知名主播奎斯特(Richard Quest)感染新冠肺炎。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

美國《有線電視新聞網》(CNN)知名主播奎斯特(Richard Quest)於20日在節目中宣布,他周末時接受新冠肺炎檢測,結果呈現陽性,成為CNN第三位確診的在職員工。他透露,由於症狀輕微,只有咳嗽,因此仍會持續工作。

奎斯特20日主持節目時提到,周末確診感染新冠肺炎,「我很感激自己似乎沒有出現他人身上的可怕症狀。我只是咳得很厲害,感謝今晚優秀的技術人員,你們才沒有聽到我咳得很誇張。」

奎斯特將會持續進行主播工作,「如果負擔太重,就會好好放鬆。」他自認精神狀態良好,「我感覺很棒。而且我們今晚還有重要的事必須討論,例如油價跌到負值、市場下跌的情況,還有許多必須做的事。」

I have caught coronavirus. I am blessed in that I have few symptoms - just a cough. I am saving my prayers and thoughts for those less fortunate. Stay in. And protect lives.