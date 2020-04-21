譚德塞：WHO內部沒有秘密！　堅稱「一開始就發出警告」

▲譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）20日在視訊記者會上，就美國指責「幫助中國掩蓋新冠肺炎疫情的嚴重性」一事稱，一開始就針對新冠肺炎發出警告，「WHO內部沒有任何秘密。」

▲美國總統川普於美東時間周二（14日）宣布，暫停資助世衛組織。（圖／路透）

美國總統川普14日指出，已展開對WHO的一項檢視與評估，期間將會暫停對WHO提供資金；這項檢視報告的內容，會包括WHO的嚴重失職行為，和隱匿新冠肺炎擴散疫情的情況。對此，譚德塞在視訊記者會上堅稱，WHO從第一天就發出警告，新冠肺炎是每個人都應該對抗的魔鬼。

譚德塞還指出，自今年1月1日起，就有15名來自美國疾病防治中心（CDC）和美國公共衛生局（USPHS）的工作人員調至WHO，共同合作應對疫情，「CDC工作人員能代表我們沒有隱瞞任何事」，對其他國家也會傳遞資訊，希望各國都能立即獲得相同的訊息，因為這樣才能幫助全球各地迅速做好準備。

「不要利新冠肺炎疫情賺取政治資本」，譚德塞在會上敦促各國領導人，不要利用病毒作為互相打擊、贏得政治優勢的機會，這樣就像在玩火，「政治問題可能進一步加劇疫情大流行。」